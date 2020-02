Ribó diu que el parc aquàtic proposat ha de "complir els requeriments d'emergència climàtica"

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmat aquest dijous que el parc aquàtic proposat en la ciutat ha de "complir els requeriments d'emergència climàtica" i ha precisat que entre ells està "tindre un cert estalvi d'aigua i no consumir aigua". Així, ha exposat que si aquesta instal·lació "no es correspon amb els informes tècnics o són negatius per un balafiament d'aigua, evidentment, no es farà o s'haurà de modificar".