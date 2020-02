El Pleno de Roquetas oficializa el paso de la edil de Cs al grupo de no adscritos con una liberación completa

"En este caso, señor alcalde, es usted el que decide", le ha indicado el portavoz del grupo de Cs, José Montoya, quien ante la presencia de tres concejales ya en el grupo no adscrito ha afirmado que el primer edil cuenta con un "banquillo bueno" para alcanzar acuerdos con su socio de gobierno (Vox) y los concejales con atribuciones.

Por el momento permanece, Cs se sustenta con un único edil en el Ayuntamiento tras la marcha de García y el nombramiento de Antonio Jiménez Rosales como delegado territorial de Educación en Almería, quien será sustituido previsiblemente por el 'número cuatro' de la lista, Daniel Zalalla.

Montoya ha recordado que, al inicio del mandato, se acordaron ciertas liberaciones por las que correspondía al menos una completa a cada portavoz de grupo, excepto a IU-TD-EQ, que ostenta su representación mediante dos ediles. Así, en el caso de Cs, se decidió otorgar dicha liberación a Lourdes García al ser la única de los tres miembros de su equipo que no contaba con trabajo fuera del Ayuntamiento.

"Es vergonzoso que haya gente en Roquetas que lo pase tan mal trabajando diez u once horas y no lleguen a 1.000 euros mientras que aquí se cobra más de 3.000 euros sin venir", ha afeado el concejal, para quien "hay gente que no tiene dignidad", según ha dicho en referencia a la concejal, quien firmó una "carta ética" por la que se comprometía a devolver el acta en caso de abandonar el grupo. También ha mostrado dos recientes sentencias que avalarían la retirada de la retribución a ediles que han pasado al grupo de no adscritos.

Ahora el portavoz del partido naranja, quien ha tildado de "tránsfuga" a su excompañera cuya marcha conoció a través del propio Ayuntamiento, ha defendido que esa asignación debería quedarse en el grupo de su partido toda vez que, según ha observado, la edil no se habría dedicado por completo a su labor en la oposición.

En este sentido, ha llegado incluso a disculparse con los dos exconcejales de Vox que también se pasaron al grupo no adscrito, de quienes llegó a cuestionar la compatibilidad de sus retribuciones con los negocios privados al tiempo que ellos mismos criticaron la dedicación de García.

CAÑARETE Y TERCER CARRIL

El Pleno también ha propiciado un debate en sobre la movilidad en el municipio tras el corte de la N-340a que une Aguadulce con Almería capital y las aglomeraciones de tráfico que se producen en la salida hacia la Autovía A-7, para lo que los grupos han incidido en la necesidad de contar con un tercer carril en la autovía que, en su caso, estuviera destinado a vehículos de alta ocupación y emergencias, así como la remodelación del enlace del kilómetro 429.

Así, el portavoz de IU-TD-EQ, Juan Pablo Yakubiuk, se ha interesado por las medidas que desde el Consistorio se han efectuado para "facilitar el acceso diario" a la autovía ante los problemas que presenta la red urbana municipal.

"La Policía Local está intentando en la medida de lo posible ayudar a que el flujo de tráfico sea lo más rápido posible teniendo en cuenta de que tenemos muchas afecciones en cuanto a que se ha incrementado el número de accidentes porque la vía está saturada", ha explicado al respecto el concejal de Desarrollo Urbano, Francisco Emilio Gutiérrez.

El portavoz de Cs también se ha mostrado de acuerdo con las decisiones adoptadas por las plataformas vecinales, quienes se movilizarán la próxima semana para reivindicar medidas que mejoren la fluidez del tráfico.