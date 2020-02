Iris y Sophie, la primera pareja del mismo sexo que bailará en la Ópera de Viena

Por primera vez en la historia una pareja del mismo sexo -dos mujeres- bailará en el Baile anual de la Ópera de Viena este 20 de febrero. Las bailarinas serán Iris Klopfer y Sophie Grau, dos jóvenes estudiantes alemanas, según informa The Guardian.

La pareja deja claro que solo lo son en la pista de baile y que se han presentado al evento para desafiar sus convenciones. "Esto no es por ideología. Solo queremos bailar juntas", explica a Der Spiegel Sophie Grau.

"No es una cuestión de género. He bailado con un montón de hombres que no eran muy buenos dirigiéndome. Pero entre nosotras la relación entre dirigir y dejarse llevar funciona", cuenta Klopfer.

El Baile de la Ópera de Viena es un evento anual desde 1935, aunque la tradición de organizar bailes durante el carnaval vienés procede de principios del siglo XIX. En el baile de este año se espera que acudan 5.150 personas y sea vista en televisión por unos dos millones y medio de espectadores.

Las plazas para los debutantes, uno de los momentos más destacados del baile, son limitadas, por lo que Grau y Klopfer han tenido que competir para demostrar que dominan el vals a la izquierda.

Aunque ambas cumplirán también con el código de vestimenta, la alta sociedad de Viena no se ha mostrado favorable a este cambio. El magnate Richard Lugner, que acude todos los años, ha declarado que "si dos mujeres se quieren, eso es aceptable en nuestros días. Pero esto no tiene sentido en la apertura del Baile de la Ópera".

Por su parte, los organizadores defienden su decisión: "Estamos en 2020, la tradición no debe excluir la diversidad ni la tolerancia". Maria Grossbauer, una de las organizadoras, ha querido resaltar que "nosotros apoyamos la igualdad de oportunidades y nos oponemos a la discriminación y la homofobia".