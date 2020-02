PP pide la "restitución inmediata" de la línea C5, suspendida desde diciembre

En la moción, tal como señala el PP en un comunicado, se recuerda que "el día 3 de diciembre de 2019 uno de los minibuses que da servicio a la línea C5 de Tussam colisionaba al iniciar la marcha contra una farola situada junto a la parada de la Plaza del Duque". "Cuatro días después, el pasado 7 de diciembre de 2019, otro microbús de la misma línea perdía el control del vehículo invadiendo el acerado de la misma Plaza del Duque. Dicho accidente tuvo como consecuencia diez heridos, tres de ellos de gravedad", indica.

Así, el portavoz popular, Beltrán Pérez, ha criticado que la primera medida sostenida en el tiempo haya sido la suspensión del servicio "sin ofrecer alternativa alguna de movilidad".

El PP explica en la moción que la línea C5 prestaba un servicio "fundamental e imprescindible" en el Casco Antiguo de la ciudad, siendo "muy utilizada por personas de edad avanzada, que gracias al recorrido que efectuaba les permitía poder llegar a diversos puntos fundamentales como el Centro de Salud de la Calle Inocentes esquina con la Calle San Luis, o a la parada de Metro de la Puerta Jerez, entre otros". Asimismo, añade que "suponía un medio de transporte esencial para estudiantes y turistas que se desplazan por el centro de Sevilla".

"Han pasado ya dos meses de que se produjeron los accidentes y no se ha tomado ni una sola decisión para restablecer el servicio", lamenta Pérez, que critica que no haya "ni medidas coyunturales ni estructurales para dar solución al grave problema que se ha generado en materia de movilidad en el centro de Sevilla tras la total suspensión de la línea".

Entiende que existe un problema que hay que solventar de "manera rápida e inmediata, con independencia de la vía judicial abierta para el esclarecimiento de los hechos acaecidos, y que previsiblemente tardará en ser solventada".

"ESPADAS NO ESTÁ PREPARADO"

Ante estos hechos, el portavoz del Partido Popular ha asegurado que "Espadas no está preparado para cerrar el centro al tráfico". "¿Qué hubiera pasado en el centro de Sevilla si estando cerrado al tráfico, suspende la única línea de autobús, eléctrica y limpia que lo conecta? ¿Cómo pretende el alcalde cerrar al tráfico el casco antiguo si no es capaz ni de mantener las medidas que ya estaban en marcha y eran sostenibles?", se pregunta.

Por eso, indica que el Partido Popular se va a oponer ante cualquier medida que suponga "impedir la permeabilidad del centro mientras no existan alternativas reales". Además, asegura que Espadas, antes que al casco antiguo en esta materia, "debería de atender a puntos donde la contaminación es mucho mayor como La Barqueta o los Bermejales".

"Este alcalde no es capaz de ofrecer alternativas a unos vehículos que han tenido problemas. Independientemente de que se investiguen las causas y soluciones no se puede entender que Espadas no sea capaz de mantener la prestación de ese servicio", ha concluido.