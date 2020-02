L'APV exigeix "arguments legals" a qui vullga paralitzar l'ampliació nord per a no incórrer en "prevaricació"

"Per damunt dels debats, tots hem de complir la legalitat i s'aplica en dues direccions", ha assenyalat. "Tan important és que tot el projecte complisca tots els requeriments legals, com respectar un procés obert" i "si algú proposa el paralitzar eixe procés ha d'argumentar per què, en cas contrari, si jo paralitze un projecte perquè dic que no m'agrada el color dels ulls del senyor que ho està proposant això també és prevaricació i també és incompliment de la legalitat".

Així ho ha advertit en una trobada amb la comunitat logística i el sector ceràmic en la fira Cevisama, on ha subratllat la importància de la connectivitat marítima i terrestre dels recintes portuaris per a "facilitar que les empreses seguisquen exportant, sent competitives i creant riquesa per a les persones en el nostre territori".

D'aquesta manera, ha garantit que, "malgrat les dificultats" l'APV pensa "continuar treballant per a traure endavant la nova terminal de l'ampliació nord i l'accés nord".

Durant la seua intervenció, Sánchez s'ha compromès a complir la legalitat i ha advertit: "si algú vol parar el projecte haurà d'explicar sobre la base de quines raons legals fer-ho i haurà de donar compte on faça". Des de l'APV se'n va a "continuar" treballant en la futura terminal com a "instrument al servici de l'economia i de les persones" i "per respecte" a les empreses, ha dit.

En aquesta línia, Sánchez ha explicat que la necessitat de "ser capaços d'operar els bucs més grans del món" és la raó per la qual ara es treballa per a "completar allò que ja es va iniciar fa més de deu anys que és l'ampliació nord" amb la construcció d'una terminal de contenidors i un moll "dins d'unes aigües abrigades".

En matèria de connectivitat terrestre, Sánchez ha apuntat que també és la seua "obligació" facilitar a les empreses "la millor connectivitat amb els ports" de Castelló, València, Sagunt o Gandia.

Al seu juí, la V-30 tindria capacitat per a absorbir increments de trànsit però ha reivindicat l'accés nord per a reduir la congestió i les emissions a l'atmosfera en l'àrea metropolitana de València i al seu torn permetre a les empreses ser "més competitives i crear més riquesa".

Durant l'acte, Sánchez també ha avançat que en les pròximes setmanes" l'APV realitzarà l'adjudicació provisional del primer concurs de parcel·les i, en breu, va a tancar també el termini del concurs per a les parcel·les restants.

A més, el director general de l'APV ha posat l'accent en l'aposta per la sostenibilitat de Valenciaport, primer port espanyol que ha certificat la seua gestió mediambiental per la ISO 14001, i que té el certificat EMAS que molt poques empreses tenen a Espanya, a més de treballar en projectes d'aconseguir l'autosuficiència energètica per a arribar a ser un port de zero emissions.

"Ens encantaria que els organismes públics ens facilitaren que seguírem treballant. Però anem a continuar treballant en l'ampliació nord malgrat les dificultats, anem a treballar en l'accés nord i anem a continuar sent líders europeus quant a sostenibilitat i medi ambient", ha conclòs.