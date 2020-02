CCOO critica el alza en las cargas de trabajo de trabajadores turísticos pese a crecer beneficios empresariales

Así lo ha indicado en rueda de prensa el secretario general de CCOO Málaga, Fernando M. Cubillo, quien ha sostenido que el país necesita "un gran cambio para limitar los abusos empresariales en el mercado de trabajo, con altas tasas de temporalidad, parcialidad, etcétera".

El dirigente sindical ha denunciado que muchas de las empresas no fiscalizan en Málaga, Andalucía o en España, incidiendo en que las cargas de trabajo en los hoteles "no pueden suponer la pérdida de salud de las plantillas mientras aumentan los beneficios". Esto, ha añadido, "sale en muchos supuestos de nuestra fiscalidad ya que fiscalmente no tienen ubicación en Andalucía, en algunos casos ni siquiera en nuestro Estado, lo que hace evidente también que se debe producir un cambio de fiscalidad".

Según el dirigente sindical en todas las comarcas malagueñas se ha producido un crecimiento de visitantes y pernoctaciones, a excepción deMarbella que prácticamente se mantiene. En la capital el modelo turístico, ha dicho, "no fideliza al visitante ya que la pernoctación media no llega a dos noche por persona, frente a Torremolinos o Benalmádena con cinco noches de media".

Cubillo ha pedido al Ayuntamiento de la capital y a la Diputación que "evalúen el modelo turístico malagueño" y ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que sea "combativo con la nueva Junta de Andalucía, al menos como lo era con la anterior". En este punto, ha criticado que el Gobierno de Andalucía "no potencia el turismo en Málaga y sí en otros lugares como Sanlucar y Sevilla", demandando igualdad para toda la comunidad autónoma.

El secretario general regional del Sindicato de Servicios de CCOO, Iñigo Vicente, ha afirmado que 2019 ha sido "un excelente año turístico en todo el Estado, con un crecimiento de 3,1 por ciento visitantes y un uno por ciento de pernoctaciones".

En Andalucía, ha añadido, han aumentado visitantes, pernoctaciones y el ingreso por habitación disponible. En el caso del empleo "ha crecido pero siempre por debajo de los beneficios". "La tasa de temporalidad se mantiene en el 36 por ciento a nivel estatal y 44 por ciento a nivel andaluz. La parcialidad en el empleo es del 29 por ciento en España y 35 por ciento en Andalucía, afectando especialmente a las mujeres"..

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO en Málaga, Lola Villalba, ha subrayado que mejoren los datos turísticos "pero especialmente para la clase empresarial".

La dirigente sindical ha manifestado que con la firma del convenio provincial se ha mejorado el salario un tres por ciento para este año y seguirá aumentando, "intentando mejorar la nefasta situación que género la crisis y la reforma laboral". Sin embargo, ha lamentado que se hayan incrementado "significativamente las cargas de trabajo" y ha pedido a la patronal que realice más contratos y con más horas de trabajo.

Según Villalba, en los hoteles se aplica más el convenio colectivo al existir representación sindical, "mientras una parte importante de la restauración se mantiene economía sumergida". Así, ha anunciado de que seguirán demandando que se cumplan las condiciones laborales del convenio y denunciarán ante Inspección de Trabajo "todos los casos en los que no se cumpla".