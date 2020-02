Un jurat popular jutjarà al juny a l'acusada de matar el fill de la seua parella a Elda

La dona va al·legar, en un primer moment, que ella i el xiquet havien sigut atacats per dos homes que portaven cascos de moto, per la qual cosa, a més de l'assassinat, també se li acusa de simulació de delicte. A més, Fiscalia li demana una multa de 1.620 euros i una indemnització de 5.000 euros per a cadascun dels pares d'acolliment per danys morals.

El xiquet era un menor d'acolliment i els seus pares d'acolliment s'havien separat. La mare era la titular de l'acolliment familiar permanent mentre que el pare, un conegut preparador d'atletisme, tenia un règim de visites de caps de setmanes alterns.

Segons l'escrit del ministeri públic, a la dona, parella del pare i del qui estava embarassada, li resultava un problema la "presència freqüent i la cura i atenció que havia de prestar" al xiquet.

D'acord amb la qualificació provisional, quan son pare se'n va anar a treballar, l'acusada, "aprofitant-se" que estava sola amb el menor i "amb la intenció de llevar-li la vida", va agafar el xiquet de la samarreta que portava posada a mitjes i per l'esquena "va estirar fortament" a l'altura del coll fins que li va provocar la mort per "asfíxia" i "hipòxia encefàlica per comprensió cervical", visible per l'hematoma de cinc centímetres que menor tenia en el coll.

El xiquet va ser trobat nu en el sòl de la casa en parada cardiorrespiratòria i la dona emmanillada, amb la samarreta i el sostenidor tallats amb un ganivet, "simulant abús sexual" i amb contusions, provocades per ella mateixa amb una pedra del seu balcó "per a simular un robatori", segons l'escrit.

L'acusada, a la presó provisional des de l'1 de juny del 2018, va declarar, segons les conclusions provisionals, que havia sigut atacada per dos homes vestits de motoristes amb cascos integrals i guants en la porta del seu domicili en companyia del menor.

La dona va declarar en la seua primera versió dels fets que, després d'introduir-los de nou en la vivenda, van desistir d'agredir-li sexualment en estar embarassada, després del que li van donar un colp que la va mantindre inconscient. Assegura l'acusada que quan es va despertar "va sentir que estaven agredint" el menor "i que havien abusat sexualment d'ell", segons l'escrit del fiscal.

Una versió que, segons l'acusació, va estar preparant durant els dies previs senyalitzant llocs amb paperets per a donar veracitat a la seua història. Açò va provocar una complexa investigació policial durant un any.

El Jutjat d'Instrucció número 2 d'Elda va dictar ordre de presó provisional, comunicada i sense fiança l'1 de juny del 2018 per a ella davant la inconsistència de la versió. La dona pateix d'hipoacúsia, però aquesta circumstància no limita la seua capacitat de comprendre ni entendre.