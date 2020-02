Los franceses 'Rise of the Northstar' regresarán en abril a Galicia como parte del 'Route Resurretion'

La banda realizará cinco fechas en España. En primer lugar, actuarán en la 'Santana 27' de Bilbao el día 18, para posteriormente hacerlo en A Coruña el 19, en un emplazamiento todavía por determinar. El resto de la gira recaerá en Madrid (Mon Live, el 22), Valencia (Rock City, el 23) y Barcelona (Razzmatazz 2, el 24).

Riffs, hip hop, rapmetal,... los franceses 'Rise of the Northstar' ofrecen un variadísimo repertorio en el que apuestan por la potencia, guitarras pegadizas y ritmos vocales que recuerdan a los grandes éxitos del numetal de finales de los 90, pero con la vista en referentes que pasan por el hardcore y hasta por el thrash.

En esta ocasión presentarán su segundo album 'The Legacy of Shi', una gran producción publicada ya en octubre de 2018, que ha pasado por los estudios Silver Cord de New York, propiedad de su 'paisano' francés Joe Duplantier, de Gojira. Este disco representa una apuesta 'crossover' tanto de estilos musicales como plurilingüe, en el que utilizan tanto su lengua propia (francés), como el inglés y el japonés.

ENTRADAS A LA VENTA

La cultura nipona y los samurais ha sido y continúa siendo un elemento inconfundible de la imagen y la lírica de la banda, cuyo nombre es un claro homenaje al histórico manga 'Hokuto No Ken', conocido como 'Fist of the North Star' en el panorama internacional.

Los aficionados podrán así disfrutar de la oportunidad de escuchar en vivo sus grandes hits, como 'Nekketsu', 'Demostrating my Saiya Style' o 'Sound of the Wolves'. Las entradas están a al venta en la página web '