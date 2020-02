Anne ('OT 2020') indigna a las redes sociales por su actitud en la clase de cultura musical de Zahara

El directo de OT 2020 es uno de los vídeos más seguidos de YouTube. Los fans del talent se pasan horas y horas siguiendo la vida dentro de la academia, tanto que algunos incluso aprovechan las clases de los concursantes para aprender ellos también. Pero quien parece que no ha aprendido nada en una de las clases es Anne.

Las clases de cultura musical son bastante populares, sobre todo porque las imparte Zahara. El pasado martes, los seguidores que estaban viendo el directo se percataron de un detalle que les pació de mala educación, y es que la concursante pamplonesa de 18 años parece que se quedó dormida en varias ocasiones mientras la cantante explicaba.

Poco tardaron las redes en criticar su actitud, pues consideran que es una suerte estar allí dentro y así, Anne demuestra que no lo está aprovechando, mientras otras miles de personas estarían encantados de estar en su lugar.

#OTDirecto4F Anne en la clase de cultura musical, pura energía siempre pic.twitter.com/lVuKwIzhO8 — OperatIVO TriunfutIVO (@Chivota2) February 4, 2020

De hecho, incluso han recibido una clase para aprender la importancia del sueño, y Noemí Galera, la directora de la academia, les ha echado la bronca en varias ocasiones sobre las veces que se quedan despiertos hasta tarde.

👉 @NoemiGaleraN a todos: "Vuestro pase de micros de hoy ha estado muy bajo de energía porque no descansáis y cuando acabáis de comer os tumbáis en el sofá a dormir. O descansáis por la noche, o en dos días vais a estar fundidos" 😴 #OTDirecto22Epic.twitter.com/5C0g916Yap — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 22, 2020

"Anne en la clase de cultura musical, pura energía siempre", ironizó un tuitero publicando dos capturas de la clase. "No sé a qué entran en la academia si no ponen todo de ellos. Se duermen en clase, llegan tarde... Me dan vergüenza", comentó otra.

De verdad no se a que entran a la academia si no ponen todo de ellos. Se duermen en clase, llegan tarde. Me dan vergüenza la verdad, deberían de ser más comprometidos #OTDirecto4F — Lucía (@aitanaxreality) February 4, 2020

Una falta de respeto increible a la oportunidad que se le está dando. A dormir a tu casa! — Laura Emecé 🐰 (@elviajedelaura) February 4, 2020

Por otra parte, otros usuarios la defendieron, alegando que parece que está dormida en esas capturas pero en realidad solo estaba parpadeando. E incluso una tuitera explicó que tanto Anne con Samantha estaban con fiebre, por lo que tenía mérito que aun así estuvieran en clase.

Estaba pestañeando me meo — Lara ☁️ (@LaraBoomer) February 4, 2020