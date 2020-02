Canarias reclamará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "suavizar" la regla de gasto

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha comentado que se deben "rectificar las estrecheces" normativas dado que tras un periodo de "austeridad extrema" se debe dar paso a otro de "más flexibilidad".

Pérez no ha concretado si Canarias va de la mano con otras Comunidades Autónomas en este exigencia aunque reconoce que hay otros gobiernos regionales, de distinto signo político, que tienen las mismas demandas.

Ha dicho que en el caso concreto de las islas, que acabarán el año 2019 con un ligero superávit que se dedicará a inversiones financieramente sostenibles, los cabildos y ayuntamientos tienen casi 1.500 millones de los que no pueden disponer.

"Ellos dicen, nos portamos bien, ahorramos, no gastamos pero eso que ahorramos no sirve para hacer más cosas, tenemos que gastarlo en pagar deuda y si no hay deuda que pagar se queda en los bancos que además, quieren cobrar por eso", ha indicado.