El rescate de Titán, un mastín enterrado al fondo de un barranco: "Miró con susto, como pensando... ¿qué me van a hacer?"

La asociación Tara subió este martes a su página de Facebook la imagen de Titán, un mastín español que encontraron medio enterrado al fondo de un barranco en Jaén, entre los municipios de Santo Tomé y Quesada.

Dos temporeros lo encontraron, pero no supieron cómo ayudarlo. Según cuenta a 20minutos Isabel, vicepresidenta de la asociación, Titán hacía amago de morderles. Por eso, y por el aspecto herido que mostraba, prefirieron llamar a una conocida animalista de ambos que contactó a su vez con Isabel.

El lugar en el que se encontraba Titán estaba a más de 300 metros de la carretera, en un barranco de unos 15 metros con una pendiente de un 70%, según lo describe Isabel. "Estaba con unos 'mocarrones' verdes y los ojos asustados, pensando '¿y ahora qué me van a hacer?'".

Con las prisas para llegar al lugar, Isabel cuenta que olvidó llevarse un bozal, por lo que hizo uno con el cordón de su zapatilla. Entre varios consiguieron sacarlo "en bloque" para intentar no herirlo más.

Isabel apela a su experiencia en el rescate de animales para afirmar que el animal había sido enterrado. "Pese a que tiene unos 10 años, es corpulento, por lo que podría haberse arrastrado si se hubiese caído", explica. Además, está convencida de que la tierra que tenía encima Titán se la había echado alguien, porque hacía muchos días que no llovía y no podía haber caído por esa razón.

Una vez el perro estuvo fuera, observaron que tenía una herida en el lomo del que salía sangre con pus que "olía a muerto". Para moverlo, por el peso del propio mastín y la dificultad del terreno, tardaron 30 minutos en hacer doscientos metros, pero una vez estuvo montado en su coche fue llevado al veterinario.

El perro no tenía 'chip' y los temporeros nunca habían visto un perro de esas características por la zona, por lo que se desconoce quién era el propietario.

Todavía no puede andar, pero empieza a tener sostenibilidad en las patas

La asociación publicó el miércoles por la tarde un post en Facebook en el que indicaba el estado de Titán. "Las vetes nos dicen que la herida del costado en principio no reviste gravedad, ahora lo que preocupa, es que tiene poca sensibilidad en las patas traseras, además de la gran infeccion, el resfriado y la desnutrición severa que tiene".

En la mañana del jueves han recibido otro parte del veterinario. Cuenta que la herida está curando bien y parece estar reaccionando positivamente al cóctel de medicamentos que se le está administrando. Además, Isabel explica que, a diferencia del miércoles cuando no podía mover las patas traseras y no tenía apenas reflejos, ahora ha recuperado algo de sostenibilidad en las patas aunque no pueda andar todavía, por lo que se muestra positiva con el avance de Titán.

Isabel quiere dejar claro que, aunque está agradecida con el apoyo que recibe la asociación, quienes participan en ella lo hacen de forma voluntaria. Explica que se hacen cargo "de casos muy graves" por altruismo, lo que les ha llevado a endeudarse. Por este motivo, exige que las administraciones hagan más por la protección de animales, ya sea ayudando a este tipo de asociaciones o haciendo esa labor a través de alguna entidad pública.