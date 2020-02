Two Door Cinema Club i Tom Walker se sumen al cartell del FIB

El festival ha anunciat aquest dijous en xarxes socials el segon avanç del cartell, que inclou a més el raper Aitch, el DJ alemany Boys Noize, les bandes de rock alternatiu nord-americà The Neighbourhood i Local Native, els irlandesos The Academic, el valencià Amatria i els madrilenys The Parrots.

Els abonaments es podran aconseguir a 65€ + despeses només fins a aquest diumenge 9 de febrer a través de la web oficial. Els fibers que vullguen accedir al càmping hauran d'adquirir un tiquet independent per 25€ + despeses (tant Campfest com Villacamp).

Aquestes noves confirmacions se sumen als noms que ja incloïa el cartell, entre els quals s'incloïen noms com Khalid, Foals, The Lumineers, Martin Garrix o Liam Gallagher

El FIB 2020 comptarà amb artistes internacionals com Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives o Digitalism; grups nacionals com Manel, León Benavente, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Los Planetas + Niño de Elche presenten Fuerza Nueva; Sidonie o Viva Suecia i propostes emergents com Cariño o Meduza.