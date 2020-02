"Mi nombre me ha dejado sin trabajo"

Pocas historias tienen como culpable el nombre de su protagonista cuando se trata de encontrar trabajo. Funke Abimbola es una empresaria nigeriana, abogada, oradora pública y colaboradora de televisión en Reino Unido, donde también ejerce un importante papel como activista por los derechos de las minorías. Su presencia en la vida pública es constante y es una de las mujeres más influyentes en la lucha por los derechos sociales gente que, como ella e el pasado, está encontrando en el color de su piel obstáculo para salir adelante en el ámbito laboral. Solo su nombre suponía hace unos años una causa de rechazo, tal y como cuenta ella misma a la BBC.

Con su testimonio busca denunciar el muro que muchas minorías encuentran a la hora de encontrar un hueco en la sociedad hoy en día. "Mi nombre (africano) y ser una mujer negra se convirtieron en una barrera para mí para encontrar trabajo tras acabar la carrera en la Universidad de Newcastle. Tuve que hacer más de 100 llamadas telefónicas para tener una sola oportunidad", cuenta.

"He experimentado prejuicios de todo tipo por ser una mujer negra y por cómo me llamaba. Se me ha juzgado con mayor dureza que a otros colegas", relata, mientras denuncia cómo todavía la presencia de personas como ellas en grandes empresas sigue siendo muy escasa o nula. Hasta un 69% de empresas no cuentan con empleados de minorías étnicas como la de Abimbola, según The Parker Review Committee, realizado entre grandes empresas de Reino Unido.

"El informe no me sorprende. Hay tantas barreras para gente como yo para acceder a un trabajo que es casi impensable alcanzar un alto cargo", cuenta Abimbola, que se ha convertido en la voz pública de la gente negra en Reino Unido, donde se ha comenzado a trabajar para dar presencia y oportunidades a las minorías étnicas en el ámbito laboral y, especialmente, en grandes empresas.

Su voz ha concienciado al poder público, que ha comenzado a elaborar planes para lograr este objetivo. En apenas dos años se ha conseguido bajar hasta en 20 puntos el porcentaje de empresas que no contaban con diversidad étinca en sus consejos de administración.