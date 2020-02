El Botànic exigeix al Govern central un mecanisme "urgent" per a recuperar l'IVA del 2017 i rebutja la via judicial

A l'espera de les "mesures pal·liatives" que va anunciar la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, i de la comissió mixta de Les Corts per a fixar la posició valenciana en el CPFF, les tres 'potes' del Consell han presentat aquest dijous una proposició no de llei (PNL) de tramitació especial d'urgència en la qual defenen que "és necessari i urgent trobar qualsevol mecanisme que permeta la Comunitat disposar de la seua part corresponent a la devolució de l'IVA".

PSPV, Compromís i Podem també "reafirmen" així la seua aliança per un nou model de finançament autonòmic, el reconeixement de les inversions "justes" per als valencians i la compensació del deute històric de la Comunitat Valenciana, davant l'oportunitat "a mitjà termini" que obrin els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2020, com han anunciat els portaveus -Manolo Mata, Fran Ferri i Naiara Davó- en els passadissos de Les Corts.

El seu objectiu és mostrar la posició del Botànic "inequívoca des del 2015". "Aquest model ho defendrem fins al final", ha garantit el socialista, defenent que ara és el moment per a "ampliar el pastís" per a les comunitats autònomes, especialment a les del Mediterrani per l'emergència climàtica.

Sobre l'IVA, Mata ha denunciat que "són diners que van ser robats amb nocturnitat i traïdoria per Cristóbal Montoro", exministre d'Hisenda del PP. "La nostra lluita és que el Pressupost del 2020 ho arreplegue", ha defès, "una lluita compartida: des del 2015, ni un pas arrere".

Açò sí, el síndic del PSPV ha puntualitzat que les mesures pal·liatives anunciades pel Govern "són per a afrontar una mort digna". "Ens rebel·lem contra això", ha recalcat, i ha confiat que les "forces constitucionalistes" recolzen la postura del Botànic.

"RENOVEM ELS VOTS"

De Compromís, Ferri ha coincidit que la proposta conjunta "corrobora" el que han fet "cada vegada que hi ha nou govern a Espanya". "Hem renovat els vots d'alguna manera", ha il·lustrat, confiant que "siga l'última vegada de la legislatura" i l'executiu de Sánchez complisca els compromisos que va acordar amb el portaveu de la coalició en el Congrés, Joan Baldoví.

El síndic de Compromís ha defès així "solucions factibles i immediates" a l'IVA, l'infrafinançament i el deute, una cosa que "en el Pressupost del 2020 seria possible en pocs mesos", amb el que ha rebutjat la via judicial perquè "seria molt llarga i no se sap com acabaria". Ha confiat que siga una postura majoritària en el CPFF per part de la resta de CCAA.

I de Podem, el seu portaveu ha destacat que són "reivindicacions de fa temps" per a seguir amb les polítiques 'botàniques', una petició "necessària però que pot ser a mitjà termini" en els PGE. Ha tornat a recordar que el projecte de Pressupostos del 2019 que no va tirar endavant augmentava la inversió en un 60% i ha subratllat: "Ara tenim un govern que va en la mateixa sintonia i és oportú posar-nos en línia".

OPOSICIÓ

Per part de l'oposició, la portaveu del PP, Isabel Bonig, ha urgit al fet que el CPFF aborde l'IVA i ha reptat al Consell a anunciar aquest divendres que recorren al Govern si no volen que siga el PPCV qui porte l'executiu central als tribunals, "per decència, respecte i responsabilitat institucional" i com "una última oportunitat" al Botànic.

Bonig ha denunciat així que "tots els presidents defenen els seus territoris menys Ximo Puig", president de la Generalitat i líder del PSPV, al que ha enlletgit el seu "ximoanunci" de la comissió mixta per a abordar la posició valenciana en el CPFF, una cosa que "és obligat i no és cap novetat". "Pareix que no s'assabenta després de cinc anys", ha criticat.

En la mateixa línia, el diputat de Cs Tony Woodward ha reclamat al Consell que exigisca el pagament de l'IVA i un calendari de terminis per al finançament, a més de cridar la coherència" de tots els grups, criticant la proposta del Botànic per no ser unitària. "Si en un termini de tres mesos no es duu a terme, que s'inicie la via judicial o un contenciós", ha exigit.

De Vox, la seua síndica, Ana Vega, ha reiterat que "la Comunitat està en una situació crítica pel malbaratament en els 'xiringuitos'". "Si Europa està dient que baixem la despesa, no s'entén la contraposició entre el Govern i la Generalitat", ha advertit, i ha defès "anar a la via legal si cal anar". I ha descartat una posició unitària: "Vox és Vox i cal portar la contrària".