El Botànic rechaza investigar conexiones de ACPV con entidades independentistas como pedía Vox y apoyaban PP y Cs

El portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha explicado que el objetivo de esa comisión "no es otro que controlar en qué se gasta el dinero público", en este caso de una entidad que "recibe subvenciones, favores y prebendas de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València", por lo que "no puede hacer lo que le dé la gana y mucho menos con grupos separatistas que atentan el marco legal español".

"Si fuera con el dinero de sus asociados podrían tomar café, paella o 'calçots' con quien quieran, pero reciben dinero y favores públicos y eso es lo que hay que investigar. Es esencial que sepamos si una entidad que recibe dinero público cumple la ley o debería quedarse sin la subvención e, incluso, devolver la recibida desde que haya constancia de tales actividades", ha apuntado.

Aunque ha adelantado que se iba a hablar de "caza de brujas" desde la bancada opuesta, ha señalado que "los que van a la caza de la libertad son los que quieren imponer un modelo de sociedad y de país troceado, desmembrado". "Solo queremos saber si estamos financiando a los separatistas y sus amigos, y si es así que dejemos de hacerlo. Punto", ha resumido.

Llanos ha advertido de que quienes no apoyen esta propuesta estarán diciendo a los ciudadanos que "no quieren saber si se está subvencionando a los enemigos de España y que quieren anexionar la Comunitat a un imperio inexistente con dinero valenciano" o que "lo saben y quieren" hacerlo. "Conocemos las conexiones, están clarísimas", ha insistido, cuestionando también que no haya dinero para centros de salud "que se están cayendo a pedazos, acabar con los barracones o infraestructuras judiciales y sí para fomentar esos intereses contrarios al pueblo valenciano".

Por ello, ha advertido que Vox no consentirá "vender a los valencianos como súbditos de una república valenciana que les tiene bien comprados". "¿Hay entidades subvencionadas por los valencianos que están actuando contra los valencianos? Es de lo único que queremos hablar", ha zanjado.

EL BOTÀNIC DEFIENDE A ACPV

La socialista Ana Besalduch ha replicado que Vox trata temas "que no existen o no aportan nada a mejorar la vida de los valencianos", que ACPV es una asociación cultural legalmente constituida y la AVL es una entidad estatutaria y ha apuntado que "los Països Catalans no habían entrado a este hemiciclo" hasta la llegada de su formación, lo que demuestra cuáles son sus prioridades.

Nathalie Torres (Compromís) ha destacado que "la extrema derecha quiere hacer perder el tiempo" a las Corts y "poner en el centro del debate sus alucinaciones reaccionarias". Ha criticado la "caza de brujas" y ha asegurado que estas entidades "trabajan por la dignificación del valenciano". "Si fueran ilegales (las subvenciones) lo llevarían al juzgado, pero como no lo son, vienen aquí a hacer la pantomima", ha agregado.

Por ello, ha rechazado una comisión "al más puro estilo Torquemada" y ha alertado de que es "peligroso hacer discursos guerracivilistas". "Frente al cinismo, civismo", ha concluido.

La diputada de Unides Podem Pilar Lima ha incidido en que promover "la lengua y cultura del País Valencià no es ningún delito" y ha asegurado que no es catalana porque le gusten los calçots, como tampoco andaluza porque le guste el gazpacho. "No comprendo tanto odio", ha añadido, y ha recordado que el parlamento valenciano "no es un tribunal".

PP Y CS APOYAN LA INICIATIVA

El diputado del PP Luis Martín ha apoyado la iniciativa para ver cómo se justifican las ayudas recibidas por una entidad como ACPV que "financia autobuses para la Diada" pero ha lamentado que el pleno solo aprueba las comisiones que plantean los grupos del Botànic.

Fernando Llopis (Cs) ha apuntado, por su parte, que le hubiera gustado que Vox hubiera explicado "algún indicio, pruebas adicionales", pero ha respaldado la propuesta para ver si lo que se afirma es verdad. Además, ha apuntado que "hay mucha gente subvencionada que parece despreciar su origen y prefieren ser ciudadanos de segunda o tercera en su sueño de Països Catalans".