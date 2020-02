Vergeles destaca que las listas de espera son "mejores" que con el PP y avanza un III Plan Integral para "estar encima"

Tras incidir, así, en que desde que en 2015 gobierna el PSOE en la región "todos los semestres" la Junta ha logrado datos de espera globales que "han disminuido", ha subrayado que cuando era el PP el que ostentaba el poder en la región en esta materia de acumularon unas cifras "muy abultadas" que el PSOE ha logrado reducir empatizando, ha dicho, con "lo de todos".

No obstante, ha reconocido que el trabajo en esta temática "no es suficiente" y ha avanzado que, por ejemplo, su departamento está actuando en estos momentos sobre tres factores que inciden en las listas de espera, como en "normalizar" la apertura del Hospital Universitario de Cáceres, la puesta en marcha de los quirófanos de Plasencia "no en fotos, en real", y en "combatir" la falta de especialistas.

También ha subrayado Vergeles que, entre otras cuestiones, su departamento se esforzará, ha dicho, en que la Atención Primaria de Salud sea "resolutiva" para "prestigiar el trabajo que tan bien hacen los profesionales" y también "para mejorar el acceso a los servicios sanitarios de los profesionales" de dicha temática.

Al mismo tiempo, ha apuntado que su departamento también se esforzará en el impulso de "manuales de procedimiento para los servicios de admisión", de tal forma que los pacientes puedan estar "citados, aunque luego tenga que ir reprogramándosele las citas acortándole los plazos".

De este modo lo ha señalado el consejero en una comparecencia este jueves en la Asamblea a petición de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo) para informar sobre la situación actual de las listas de espera sanitarias en la región.

PROBLEMA CONSUSTANCIAL

Así, durante su comparecencia, Vergeles ha considerado que "es bueno que se sepa que se partía de una realidad" que se generó con un gobierno "PP-IU" como el que se dio en Extremadura en su momento, y ha defendido que las listas de espera "son consustanciales en cualquier sistema sanitario público de protección universal" que lleva a que "no" se puede esperar que el "problema se vaya a solucionar de un día para otro".

Además, ha subrayado que las listas de espera "son vasos comunicantes" de tal forma que, por ejemplo, "si el SES aumenta la actividad en primeras consultas, las listas d espera quirúrgica subirán y las listas de pruebas diagnóstico-terapéuticas subirán".

De igual manera, tras lamentar la "demagogia" en esta materia y apuntar que espera que a los ciudadanos le llegue "la realidad" porque "sería engañar a la ciudadanía decir que se puede acabar con las listas de espera", ha incidido en que en todo caso "es un deber que las listas de espera sean sanitaria y socialmente responsables, sanitaria y socialmente adecuadas", y ha subrayado que éste es el objetivo que "siempre ha buscado y buscará" la Junta de Extremadura.

También, ha recalcado que las listas de espera "no se deben exclusivamente a un único factor y mucho menos exclusivamente a la actividad", sino también a la capacidad resolutiva, por ejemplo; y ha añadido que su origen "suele ser multifactorial", por lo que ha rechazado en este sentido "la temeridad de hacer un plan simplista exclusivamente con planes de choque como están haciendo gobiernos donde Cs forma parte de los mismos", porque esto "es pan para hoy y hambre para mañana, y ni siquiera pan para hoy".

En este punto, ha ahondado en que los gobiernos socialistas en Extremadura trabajan en una abordaje "integral y holístico" en listas de espera desde que se creó el SES, de tal manera que así Extremadura fue la "primera" comunidad que marcó el "derecho" de los tiempos de respuesta sanitaria, en una ley con un decreto de desarrollo de la propia norma que el Gobierno del PP en la comunidad "dio al traste".

UNIDAS POR EXTREMADURA

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha afirmado que "hay mucha preocupación por la población" por las listas de espera sanitaria, y ha considerado que "lo más responsable es pedir explicaciones, que se den y aportar en la medida de lo posible con las soluciones y las capacidades" de cada uno.

En este punto, tras hacer una "defensa" del sistema sanitario público extremeño, ha reconocido que "es importante explicar de dónde se viene y cuál es el efecto de las gestiones anteriores sobre la situación actual" de las listas de espera sanitarias, aunque ha destacado también que en 2019, pese a que "hay una reducción general del 10 por ciento general de las listas de espera sanitaria, hay algunos casos especialmente sangrantes".

Asimismo, ha señalado que "es verdad que hay un problema de organización en algunos casos y de coordinación entre sistema de atención primaria y el hospitalario", aunque ha considerado que en el sistema sanitario público extremeño se están dando también "problemas externos a la organización del servicio".

CIUDADANOS

A su vez, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha considerado "importante" la "demora" sanitaria existente en Extremadura, y ha advertido de que para algunos pacientes la situación que llega a ser "límite".

Ha pedido de este modo a Vergeles que aclare la situación de las listas de espera, que "tienen un problema" que hay que "atajar entre todos" y "con consenso y los recursos suficientes" para evitar que las mismas vayan "a más".

En concreto, ha propuesto como "medida urgente" que el SES aplique un plan de reducción de espera quirúrgica en la provincia de Cáceres, que se comprometa desde el punto de vista presupuestario para la terminación de la segunda fase del Hospital de Cáceres, y que se licite "de una vez" el Hospital Don Benito-Villanueva, entre otras medidas.

PP

Mientras, la diputada del PP Elena Nevado ha lamentado que Extremadura sea la quinta comunidad que "más listas de espera acumula", y ha indicado que durante esta legislatura su partido se ofrece a colaborar para "mejorar" dicha temática, en la que a su juicio Vergeles "ya no es creíble".

Así, ha propuesto a la Junta el impulso de una estrategia para "acortar" los tiempos de espera sanitaria en Extremadura y que la Administración regional "deje de olvidarse" de los pacientes y de ofrecer una "realidad" distinta, ha dicho, a la que sufren los ciudadanos.

Igualmente, la diputada del PP ha apuntado que "los cacereños no quieren que se les atiendan en Badajoz ni que se les desmantelen los servicios sanitarios"; y ha reivindicado que se "agilicen" las infraestructuras que "llevan 20 años esperando" en Extremadura y que "no ven nunca la luz".

PSOE

Por su parte, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha pedido a Unidas por Extremadura que reflexione sobre su "estrategia" de apoyarse y dar "alas" a la derecha que "no cree en lo público", porque a su juicio "no es una actuación muy coherente".

También, ha agradecido a Vergeles que se haya reducido en 2019 la lista de espera sanitaria global, aunque ha incidido en que "no es suficiente" y hay que seguir "trabajando para disminuir de manera sostenible" esa lista de espera como está haciendo la Junta.

Asimismo, ha anunciado que el PSOE registrará una propuesta de creación en la Asamblea de un grupo de trabajo respecto a las listas de espera sanitarias en Extremadura, y ha pedido al resto de grupos políticos que apoyen su configuración.