El alcalde atribuye la anulación del empadronamiento como requisito en la tarjeta de bus a una "ley antiVigo de Feijóo"

En una rueda de prensa, el regidor se ha referido a la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, que declara contraria a derecho la exigencia de estar empadronado en la ciudad para poder obtener esa tarjeta de bonificación de transporte (actualmente la tarjeta se puede usar también para otros servicios),

Según Abel Caballero, el juez ha estimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Redondela en 2018 "porque lo dice esa ley, 2/2017, que solo se aplica en Vigo". "Es una ley que obliga a Vigo a pagar los buses a las personas de fuera (...), en contra de nuestra voluntad", ha proclamado el regidor, quien ha añadido que esa norma también es contraria "a la autonomía local".

"Esto forma parte del matonismo político de Feijóo en contra de la ciudad, pero le responderemos en las elecciones", ha proclamado el alcalde, quien ha insistido en que la ley 2/2017 fue hecha "solo para ésto" y "no se aplica en otros lugares de Galicia".

"POPULISMO SIN LÍMITES"

Por su parte, la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, ha advertido de que la sentencia "es clara y contundente" y dice que "es ilegal" impedir a los usuarios no empadronados obtener esta tarjeta de bonificación para el bus urbano. "Si la justicia le da la razón es, por supuesto, gracias a él; pero si se la quita, como es el caso, es por culpa de Feijóo", ha ironizado.

Porro ha señalado que "no son Feijóo ni la Xunta los que discriminan a Vigo, sino que es el alcalde el que intenta discriminar a los ciudadanos, y la justicia no se lo permite, le está parando los pies". "Una vez más está entrando en paranoia (...), tenemos un alcalde que no quiere cumplir la ley y manipula sin cesar, con fines electorales o de un victimismo inventado", ha aseverado.

La delegada de la Xunta, quien ha denunciado que Abel Caballero "desprecia la independencia judicial mostrando la cara más antidemocrática y dictatorial del personaje", ha censurado el "populismo sin límites" del regidor, que lleva a los vigueses "a un precipicio". "Debemos recuperar el sentimiento de ciudad abierta y acogedora, como siempre fue Vigo, y no sometida a los caprichos de un alcalde irresponsable", ha proclamado.