L'EMT crearà dos carrils bus-taxi en el carrer Colón de València i reduirà a un el dels vehicles privats

Igualment, aquesta nova ordenació, que entrarà en funcionament el 23 de març, comporta que des de la Porta de la Mar únicament es puga accedir a aquest carrer amb autobús públic o en taxi i que el trànsit privat l'haja de fer solament a través de Conde Salvatierra o d'altres vies situades en el mateix lateral.

Les modificacions preveuen també un altre canvi en la direcció a l'inici del carrer Colón, que encara que en la seua majoria seguirà sent d'un sol sentit cap a Xàtiva, incorporarà per als vehicles privats la possibilitat de gir a la dreta a l'eixida de Conde Salvatierra cap a Justícia i Gravador Esteve. A més, des de Colón ja no es podrà girar a la dreta per a entrar a Pérez Bayer. L'únic accés des de Colón habilitat per a circular per eixe carrer serà el procedent des d'Isabel la Catòlica.

Així ho ha anunciat aquest dijous el regidor de Mobilitat Sostenible a València i president de l'Empresa Municipal de Transports, Giuseppe Grezzi, que ha comparegut en roda de premsa juntament amb el gerent d'aquesta companyia pública per a presentar la nova estructura de línia de l'EMT en el centre de la ciutat a partir de la peatonalització de la Plaça de l'Ajuntament, que arranca el 20 de març, i de la de la Plaça de la Reina.

Grezzi ha indicat que el canvi que registrarà el carrer Colón està "justificat" i és "necessari", al mateix temps que ha destacat que contribuirà a donar un "servici de qualitat" de l'EMT perquè millorarà la "regularitat" i la "velocitat" dels autobusos.

Ha assenyalat que amb dos carrils els autobusos que no hagen de detindre's podran seguir circulant quan el que va davant d'ells fa la seua parada i ha ressaltat que es passarà a duplicar el nombre de línies d'autobús que passen per aquest carrer, de tres a cinc ara segons el tram, a huit o nou.

Referent a açò, ha agregat que els aproximadament 500 autobusos que ara passen per Colón al dia seran uns 850 i s'ha mostrat "segur" que la "nova arquitectura" de línia de l'EMT contribuirà a "augmentar el nombre de viatgers" de la xarxa.

El regidor ha subratllat que tots els canvis previstos es donaran a conéixer als ciutadans a través d'una campanya informativa que es durà a terme "en profunditat" en "marquesines i en tots els mitjans possibles" perquè difondre les modificacions "amb detall" i que es puguen anar "interioritzant".