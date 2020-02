Un estudio del ITRAT prevé que la ampliación del puerto genere 6.000 empleos en 2030 y 600 millones de valor añadido

Además, calcula que el puerto valenciano representará en términos de valor añadido bruto el 2,27% de la Comunitat, pasando de los 2.499 millones de euros a 3.143, esto es, unos 600 millones más.

No obstante, advierte de la necesidad de acometer mejoras en infraestructuras, tanto en la red ferroviaria, que considera "muy deficiente" y "prácticamente del subdesarrollo", como en carreteras que presentan "fuertes limitaciones". Aquí incide en la necesidad del 'acceso norte' ya que según su análisis supondría un ahorro de 53,3 millones de euros al año por desvío de tráfico y de 18,8 millones por descongestión, así como la reducción de 23 millones de litros de combustible y de 40.195 toneladas de CO2.

Así lo ha destacado el catedrático en Puertos y Costas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Vicent Esteban, director de este estudio, en un acto en el que ha querido subrayar que la ampliación norte del puerto se hizo entre 2008 y 2012 y lo que se quiere hacer ahora es "una obra interior, de relleno, de adecuación y puesta en marcha de esa terminal y eso, no puede tener efectos sobre las playas".

Según el catedrático, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la ampliación que ya se hizo señalaba en que se debía hacer un "seguimiento" posterior sobre su afección y de él, se desprende que "no ha generado efecto negativo adicional" en las playas.

Para Vicent Esteban, "hay muchas cosas contenidas en el anteproyecto" para la construcción de la ampliación norte "que en estos momentos no se justifican" pero ha instado a esperar al proyecto de ejecución definitivo que está elaborando la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tras la alegaciones recibidas, puesto que lo que hay ahora es un anteproyecto susceptible de modificaciones.

En todo caso, "si se contemplaran obras de dragado en áreas exteriores, es posible y habría que estudiar" hacer una nueva evaluación ambiental, "pero de momento eso no está establecido en los proyectos de ejecución -se están redactando- y las obras sobre la terminal no pueden generar efecto sobre nuestro entorno costero", ha insistido.

Desde su punto de vista, "la previsión de buques que va utilizar la terminal no justifica necesidades de dragados en la zona exterior pero no sé decisión final", ha puntualizado. Se habla de que los buques futuros van a ser de hasta 25.000 TEU, pero según Esteban "tienen un calado adicional de un metro más de los que recogía la DIA anterior y un metro más no supone necesidades de dragado".

Su visión se contrapone así a la que esta misma semana daba el catedrático de puertos de la Universidad Complutense de Madrid, Pascual Pery, en la presentación de otro informe que ve "incompatible" captar grandes buques de 18 metros de calado sin dragar y argumentaba que de no hacerlo, "por el canal de entrada a la nueva dársena no podrían pasar barcos de más de 13 metros de calado". Además advertía que este dragado del fondo marino provocará que las olas vayan más deprisa, sean más altas y tengan más fuerza para erosionar el litoral.

Por su parte, Vicent Esteban ha instado a "no adelantarse a la situación" y esperar a que el proyecto esté definido y ha mostrado su "plena confianza" en que la autoridad ambiental en este país.

