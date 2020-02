Només un de cada cinc joves valencians es pot emancipar i la mitat d'entre 30-34 anys està en risc d'exclusió

Així ho han assenyalat aquest dijous el president del Consell de la Joventut d'Espanya, Manuel Ramos, i la presidenta del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), Pilar Blasco, en roda de premsa per a presentar les últimes dades de l'Observatori, que llancen una "fotografia de paràlisi" i constaten que la situació "segueix empitjorant".

Per açò, han exigit a totes les Administracions que es deixen de "pegats" i que implanten polítiques "integrals" perquè els problemes juvenils són ja "estructurals" i els fan ser un dels col·lectius "més vulnerables", una situació que té greus conseqüències per al conjunt de la societat.

Així, els joves valencians tenen més atur que la mitjana nacional, dels sous més baixos d'Espanya i la taxa juvenil de pobresa més alta. Solament estan una mica millor respecte al salari que han de destinar al lloguer perquè els preus mitjans són inferiors a la Comunitat Valenciana, 592 euros, davant dels 900 de mitjana estatal.

En concret, les dades de l'Observatori del primer trimestre del 2019 revelen que solament un de cada cinc menors de 30 anys es pot emancipar, el 19%, una xifra lleugerament superior a la mitjana estatal del 18,6%. Les joves valencianes s'emancipen més que els homes, 24,2% davant del 14,1%, perquè elles comparteixen més casa mentre que els xics prefereixen emancipar-se en solitari.

Blasco ha explicat que aquest baix percentatge és conseqüència que resulta "inassumible" llogar una vivenda, única opció viable, pel seu alt cost: suposa el 71,7% del salari, molt per damunt del 30% que recomana com a màxim el Consell de la Joventut d'Espanya, i a més el preu s'ha encarit a la Comunitat un 7,25% el 2019.

Davant aquesta situació, s'ha de recórrer a pisos compartits. Encara així, un jove ha de dedicar el 33% del seu salari a Alacant, el 26,8% a Castelló i el 33,3% a València.

ATUR JUVENIL

Al mateix temps, la Comunitat Valenciana és una de les poques d'Espanya on la taxa d'atur ha crescut l'últim any en passar del 25,1% el 2018 a afectar ja el 28,3% el 2019. A més, la poca ocupació que hi ha és temporal i precària: sols un de cada deu treballs són indefinits.

Així mateix, els joves valencians també tenen un índex major de subocupació que la mitjana estatal: el 18,1% dels menors de 30 anys de la Comunitat treballen menys hores de les quals voldria davant del 14,5% d'Espanya. I aquesta subocupació afecta de nou més les dones, el 23,3% davant del 14,8%. A més, també cobren uns cent euros menys que la mitjana, 830 euros davant dels 930 a Espanya.

Blasco ha advertit que les conseqüències del mercat juvenil valencià no és només la impossibilitat d'emancipar-se sinó que la taxa de pobresa en una de les majors d'Espanya, un 38% dels menors de 30 anys està en risc d'exclusió social davant del 33,8% de mitjana nacional.

A més, la Comunitat Valenciana és l'única d'Espanya en la qual ha augmentat el risc de pobresa entre el tram d'edat de 30 i 34 anys, que afecta ja el 50,2%, 30 punts més que a Espanya, una cosa "absolutament inèdita" fins ara.

En eixe sentit, ha apuntat que totes aquestes dades confirmen que per als joves valencians és "una missió impossible" poder "emancipar-se i portar una vida digna" i han de retardar encara més el seu projecte vital amb les conseqüències socials que açò suposa.

MESURES DE MILLORA

Per tot açò, exigeixen un límit en el preu del lloguer, millorar el Pla de garantia juvenil Avalem Joves amb un programa d'acompanyament personalitzat que els facilite trobar un lloc de treball concorde a la seua formació, prioritzar l'atenció als joves en risc d'exclusió potenciant la Renda Valenciana d'Inclusió o recuperant la Renda Bàsica d'Emancipació.

A més, reclamen que tots els departaments del Consell complisquen Estratègia Valenciana de la Joventut perquè encara que hi ha una direcció general específica hi ha qüestions, com la desocupació o la vivenda, que han d'abordar-se de forma trasversal.

En eixe sentit, el president del Consell de la Joventut d'Espanya, Manuel Ramos, ha assenyalat que la precarietat de l'ocupació juvenil a la Comunitat Valenciana és conseqüència d'un model econòmic basat en el sector servicis. A més, ha constatat que la taxa d'emancipació és la "pitjor" des del 2002 perquè la situació va empitjorar amb la crisi i des d'aleshores no ha millorat.

Ramos ha apuntat que fins ara les Administracions han plantejat aquests problemes des d'"un discurs de la confrontació: o ocupació juvenil o pensions, quan van de la mà perquè si els joves de hui no poden cotitzar no es podrà fer front a les jubilacions".