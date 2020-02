Més de 6.000 quilos de producte esperen els visitants de la Mostra de l'Embotit de Requena

20M EP

La ciutat de Requena inaugurarà aquest divendres, 7 de febrer, la XXVII edició de la Mostra de l'Embotit Artesà i de Qualitat, una cita que any rere any acull els amants de "delícies" com la botifarra, güeña, llonganissa, salsitxons o sobrassades. Més de 6.000 quilos "del millor embotit esperen" aquells que visiten la localitat durant el cap de setmana, destaca l'Ajuntament en un comunicat.