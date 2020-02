Detingudes 6 persones a Alacant per assaltar una casa a punta de pistola per a ocupar-la i destinar-la a lloguer

Els fets van succeir el passat dia 3 quan, sobre les 15.00 hores, un veí d'un edifici de la calle Músic Antonio Flores va alertar el 112 que s'estava produint una renyina i que havia escoltat el que pareixien petards.

En personar-se les patrulles en el lloc només quedava una parella que va assegurar que el pis era seu i que s'havien presentat sis persones que els havien amenaçat amb un ganivet i un arma de foc. La Policia científica investiga dos forats en una de les parets que es podrien correspondre amb impactes de bala.

Així, per la descripció que van donar les víctimes es va aconseguir detindre les sis persones. D'elles, una va quedar en llibertat després de prestar declaració davant la policia mentre que per als altres cinc, el jutjat va decretar presó provisional per a quatre i llibertat amb càrrecs per al cinqué.

A aquest grup se'ls atribueixen els delictes d'amenaces greus i violació de domicili. Pel que sembla, les víctimes tenen dos vivendes en el mateix edifici, una d'elles en la qual es van succeir els fets i que destinen al lloguer.