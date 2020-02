El PSPV "no qüestiona" el candidat a director d'À Punt i Compromís i Podem esperen a estudiar el seu projecte

En l'oposició, el PP ha reiterat el seu rebuig a un model de televisió pública valenciana "caduc i estancat en els anys 80", Ciutadans (Cs) ha criticat el procés "kafkià" de selecció encara que ha promès estudiar un projecte que "sona interessant" i Vox ha criticat la "falta d'independència total de la tele del règim".

Així han valorat representants dels sis grups de les Corts, a preguntes dels periodistes, la proposta que va acordar aquest dimecres el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Alfred Costa és llicenciat en Ciències de la Informació i va treballar en l'extinta Canal 9 com a cap de Ficció seriada. Actualment és el responsable de Programació d'À Punt, i anteriorment va ser cap de premsa de l'Ajuntament de Torrent, governat per Jesús Ros (PSOE).

PSPV: "FORA DE LA POLÍTICA PARTIDÀRIA"

Per part dels socialistes, el síndic, Manolo Mata, ha posat l'accent en la independència dels consellers, "els que saben d'açò", i de la seua decisió aconseguida "després de 12 hores fins a arribar a un candidat idoni" en una selecció "molt elaborada" amb presentació de projecte, entrevista personal i "estructura molt fora de la política partidària". "Per tant, el meu grup no ho va a qüestionar", ha subratllat, advertint que el contrari seria "fer un flac favor" a l'ens.

El portaveu del PSPV ha titlat de "broma" que el PP parle del fracàs d'À Punt quan "veníem d'un model de 1.600 treballadors i una estafa d'uns 2.500 milions". "Que ara tinguem una televisió digna amb 55 milions i 400 treballadors està bé", ha asseverat.

També ha lloat la "gran tasca" d'Empar Marco com a directora aquests dos anys, "un treball que no era fàcil i en el qual ha complit l'objectiu que va dictar aquest parlament, amb tota la dignitat i reconeixement". Mata ha estès l'agraïment a tot l'equip d'À Punt, "capaç de rellançar una tele pública i amb garanties: Ara, a barallar per l'audiència".

COMPROMÍS I PODEM VOLEN QUE SEGUISCA L'"ESPERIT" D'À PUNT

De Compromís, el seu síndic, Fran Ferri, ha destacat que és el procés que determina la llei i que ara la decisió correspon a les Corts, recordant que "fins ara estava en mans del Consell Rector". "Imagine que hauran triat bé el millor projecte i el qui va fer una millor entrevista i, per tant, dona més garanties per a la direcció general", ha afirmat, confiant a estudiar el seu projecte i "veure què conta" Costa per a decidir el vot.

Ferri ha remarcat que encara no coneixen la seua proposta "ni res" i ha ressaltat que "el seu perfil, com el de qualsevol altre candidat, està relacionat amb la televisió". "A priori, volem veure el projecte perquè no coneixem la persona ni el seu projecte, després sabrem si ens agrada o no", ha exposat, encara que creu que "si ha passat el tall, serà adequat per a dirigir la tele". Es tracta, per tant, de "veure si s'adequa a l'esperit d'una televisió pública valenciana".

I de Podem, la seua portaveu, Naiara Davó, ha coincidit a mostrar el respecte del seu grup al treball dels consellers i en la intenció d'estudiar el projecte de Costa per a "valorar-ho i veure el que pot aportar". Ha reconegut que té "una vinculació política anterior" amb el PSPV, puntualitzant que "per a valorar el perfil per a un càrrec tan important és necessària molta més informació".

De cara al futur, la síndica morada confia que À Punt seguisca com "un revulsiu per al sector audiovisual" com estableix la Llei de televisió pública valenciana. "Hem anat fent-ho des d'una situació molt complicada, ara es presenta l'oportunitat de continuar i millorar el camí, però cal veure què projecte posa damunt de la taula", ha incidit.

PP: "NO SÉ SI ÉS DEL PSOE O UN EXTRATERRESTRE"

Per part de l'oposició, la portaveu del PP, Isabel Bonig, ha insistit que votaran en contra de Costa no com a candidat, sinó contra un model de televisió "antic, caduc i que s'ha quedat en els anys 80", com han vingut fent des de l'aprovació de la llei. "Quin problema, no sé si (el candidat) és del PSOE, de Compromís, de Podem...o és un alien", ha ironitzat.

La 'popular' ha exigit al Botànic que "reconeguen que es van equivocar, com diuen en privat" i ha augurat que À Punt "seguirà sent un desastre per costosa, poc eficient, segueix baixant en audiència i té un volum de personal complicat si tot s'externalitza". Ha advertit que "té els mateixos vicis" que Canal 9, encara que ha reconegut "la part de responsabilitat del PP", i ha convidat a seguir el model de les televisions d'Aragó o Múrcia amb "programes que sí enganxen".

De Cs, el diputat Fernando Llopis ha felicitat Alfred Costa, amb "un currículum suficientment poblat i interessant", encara que ha denunciat el procés de selecció "kafkià" i amb "paranys per a col·locar dos afins al socialisme". Açò sí, ha remarcat que el seu grup estudiarà un projecte que sona "en principi interessant" i que a partir d'ací decidiran si recolzar-ho o no, insistint que no els "acaba d'agradar" la seua vinculació al PSPV.

La portaveu de Vox, Ana Vega, s'ha limitat a desitjar sort al candidat i a criticar la "falta d'independència total" de la televisió pública valenciana. "À Punt és la tele del règim. Com no van a posar un director socialista", ha emfatitzat.