El consejero de Agricultura, sobre las protestas agrícolas: "Un gobierno no puede impartir justicia en los mercados"

En una rueda de prensa este jueves en Zaragoza, Olona ha subrayado que está "totalmente de acuerdo" con los agricultores en que los precios son "insuficientes". Sin embargo, ha asegurado que eso no se puede resolver "con ningún tipo de política de precios" y que poner encima de la mesa esta opción solo sirve para "frustrar expectativas".

"Una política de regulación de precios está fuera. Francia lo ha intentado y no ha podido, esa vía no tiene ninguna posibilidad", ha aseverado. Para Olona, la solución a este problema pasa por la Política Agraria Común (PAC).

"La herramienta política que nos hemos dotado en la Unión Europea no es la de regulación de precios, tampoco es culpar a ninguna parte del sector, es aplicar las compensaciones de renta".

"Un gobierno no puede impartir justicia en los mercados, los mercados son mecanismos de oferta y demanda y, dada la imposibilidad de regular los precios, la obligación que tenemos desde la política es ser justos y eficaces con la compensación de rentas a través de los pagos directos y de las distintas líneas de ayuda que van todas dirigidas a lo mismo: compensar la renta".

REPARTIRSE MEJOR

En este contexto, el consejero de Agricultura ha mencionado que la PAC debe repartirse mejor. "No conduce a nada pedir ni comprometer políticas, acciones, que no se pueden hacer y, desde luego, no se pueden regular los precios y la distribución atiende a la demanda, a la disponibilidad de pago de los consumidores".

Sobre las declaraciones del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, pidiendo que las grandes distribuidoras hagan "autocrítica", ha opinado que su intención seguro que no era culpar a la distribución, pero "desde luego no vamos a encontrar la solución al problema grave de rentas que tienen los agricultores fuera de la PAC, la solución está dentro de ella y aplicando mejor esos 500 millones de euros que tenemos en Aragón de ayudas a la renta".