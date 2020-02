Cayetana Álvarez de Toledo participa aquest dissabte en unes jornades amb joves del PP a Benicàssim

Tal com ha explicat Vicente Blay, president de Noves Generacions, "la intenció d'aquestes jornades és reivindicar la llibertat com a valor en la gestió i en el dia a dia". Per a açò, els joves celebraran aquesta jornada en l'Espai de la Musica Mestre Vila de Benicàssim i allí s'han previst dos taules redones, segons ha informat el partit en un comunicat.

La primera d'elles versarà sobre la llibertat educativa i la segona porta per títol 'La deriva populista de la izquierda'. Per a Blay, es tracta de dos qüestions que els preocupen molt i que "estan marcant l'agenda política del present" i -ha dit- el que més els preocupa és "com afectarà el futur".

"Amb un Govern entregat als radicals i separatistes, ens preocupa i molt que totes les decisions que està prenent Sánchez siga en contra dels interessos generals dels ciutadans d'aquesta província", ha apuntat el president de NG.

Vicente Blay ha advertit que "de moment no para de créixer l'atur en la província per la falta d'acció política i de decisions, s'han bloquejat inversions fonamentals" i a açò ha dit que cal afegir una "gestió caòtica en l'educació i la sanitat per part d'una Generalitat que ni està, ni se li espera".

L'acte comptarà també en la seua clausura amb el president del Partit Popular de la província, Miguel Barrachina, així com amb la presidenta regional, Isabel Bonig.