Barcelona licita las obras del colector de la Diagonal que permitirán la unión del tranvía

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado esta semana el proceso de licitación de las obras de desdoblamiento del colector de la Diagonal, una actuación que se considera el inicio de las obras de la unión del tranvía, que comenzarán por el tramo de Glorias-Verdaguer.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha anunciado este miércoles que las obras empezarán a partir del último trimestre de 2020 y que durarán 14 meses, y ha confiado en que esta actuación se pueda encadenar con la instalación de las vías ferroviarias para hacer efectiva la unión, una obra que depende de la Generalitat, a la que ha recordado que "tendrá que buscar recursos".

Janet ha incidido en que la conexión del tranvía por la Diagonal no se puede llevar a cabo si antes no se aborda la mejora de este colector, ya que una vez implantada la infraestructura tranviaria no será posible realizar obras de alcantarillado de este alcance.

"Es una obra indispensable para poder desarrollar la urbanización y la futura infraestructura para que la red tranviaria llegue hasta paseo de Sant Joan y Verdaguer", ha afirmado, y ha detallado que los Presupuestos del Ayuntamiento incorporan una partida de 7,7 millones de euros para esta actuación.

El desdoblamiento permitirá aumentar en un 70% la capacidad actual de desguace y pretende mejorar el funcionamiento del sistema de colectores de las calles Milà y Fontanals, Girona y Bailén, y alargará la utilidad del sistema de alcantarillado porque se evitarán los efectos erosivos del funcionamiento en carga.

"On time"

Sanz ha insistido en que esta actuación es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Barcelona y que responde a un tema de emergencia climática, "pero sobre todo para permitir que el ritmo de estas obras no pare".

"Estamos 'on time' para poder hacer llegar el tranvía hasta Verdaguer durante este mandato, por tanto, en 2023. Este es el objetivo y en esto estamos trabajando", ha aseverado.

El Gobierno municipal ha reafirmado su apuesta por un modelo de gestión pública: "Nos imaginamos un 2032 sin concesionarias operando el tranvía", ha defendido Sanz.

La conexión del tranvía permitirá que los ciudadanos se muevan de Glorias a Verdaguer en 7 minutos, posibilitará enlazar nueve municipios del Àrea Metropolitana y los principales campus universitarios y zonas de investigación de la ciudad.