Sanitat detecta 34 casos de mutilació genital femenina a la Comunitat Valenciana el 2019, tres d'ells pediàtrics

El paper que exerceixen els centres de Salut Pública és "fonamental" ja que la seua missió és, a més de participar en la formació i sensibilització de professionals de la salut, "establir la unió operativa amb el teixit associatiu i les comunitats de persones en els països de les quals de procedència es realitza aquesta pràctica", segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Així mateix, s'està estudiant implementar millores en el sistema d'informació sanitària per a previndre la mutilació genital en la descendència.

El 2019 es van registrar 34 nous casos en el Sistema d'Informació Ambulatoria (SIA), que han sigut diagnosticats en centres d'Atenció Primària i Especialitzada dels diferents departaments de salut de la Comunitat Valenciana. D'aquest, tres han sigut intervinguts per a realitzar la reconstrucció genital en la Unitat de Referència de l'Hospital Doctor Peset.

Alguns casos no requereixen reconstrucció però sí un seguiment i suport psicològic. Respecte a l'atenció psicosexual, el 2019 s'ha realitzat seguiment a 14 dones amb un total de 22 consultes clíniques. Els nous diagnòstics són fruit de la "cerca activa" per part de ginecòlegs i ginecòlogues i Servicis de Ginecologia, tant d'Atenció Primària com d'Assistència Especialitzada.

Dels 34 nous casos diagnosticats el 2019, hi ha tres de pediàtrics que s'han detectat en Pediatria d'Atenció Primària quan, tal com està pautat en el programa de salut infantil, s'ha realitzat el seguiment habitual. En tots els casos les mares també presenten mutilació genital i, atés que estan en edat reproductiva, "cal intensificar el seguiment per a evitar la mutilació en la seua futura descendència femenina".

En el cas de les xiquetes en edat pediàtrica, quan arriben a l'adolescència, la seua situació els podria generar "conflictes emocionals i possiblement familiars que haurien de ser atesos i tractats, per la qual cosa el seguiment d'aquests casos ha de ser continuat en el temps", ha apuntat la mateixa font.