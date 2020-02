Asamblea de Madrid: Monasterio vuelve a fiar su apoyo al Gobierno de Díaz Ayuso a la aprobación del pin parental

La Asamblea de Madrid ha retomado este jueves la actividad parlamentaria tras el periodo inhábil del inicio del año. El pin parental ha centrado el inicio del control semanal al Gobierno, ya que por esta cuestión han preguntado a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, tanto Vox como Más Madrid.

La primera en cuestionar a la presidenta sobre las intenciones del Gobierno PP-Cs en esta materia ha sido Rocío Monasterio. "¿Va a implantar el pin parental en esta legislatura?", ha lanzado sintéticamente la portavoz de Vox a Díaz Ayuso. "Lo primero que voy a hacer es cumplir con lo pactado en esta cámara entre usted y yo y que así está recogido en el diario de sesiones", ha dicho la líder del gobierno de coalición.

En este sentido, Díaz Ayuso ha defendido la alternativa que plantea la Consejería de Educación (que las familias conozcan al principio de cada curso la programación que prevé cada centro) y de la que al principio de esta semana fueron informados todos los centros de la región. Como ya hizo el lunes, Vox ha vuelto a dejar claro que esta previsión es insuficiente para ellos y no cumple sus expectativas.

"El pin parental no es más que una herramienta para poder defendernos frente a leyes totalitarias", ha dicho Monasterio, quien ha insistido en que en la Comunidad de Madrid hay un problema porque se imparten contenidos sobre "hembrismo radical" o "ideología de género", ha opinado, a la par que ha aseverado que las familias "no saben lo que dan en los colegios a nuestros niños" y que ciertas actividades extraescolares no son impartidas por profesores, si no "por activistas".

La defensa del pin parental por parte de la portavoz de Vox ha sido férrea, hasta el punto que ha llegado a fiar su apoyo al Gobierno a esta cuestión. "Usted no tiene un pacto de Gobierno conmigo (...) el compromiso conmigo se acabó el día de la investidura", ha indicado Monasterio, que le ha espetado a Ayuso que "necesita" a los 12 diputados de Vox.

"Los compromisos no se acaban cuando Vox lo decide, los compromisos se llevan a cabo", ha contestado la presidenta, "la educación nos preocupa a todos y es un reto que tenemos que afrontar todos los partidos", ha agregado. "No hay adoctrinamiento por más que lo digan", ha insistido, "les pido un solo ejemplo, no conviertan la anécdota en categoría".

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, ha sido el siguiente en preguntar durante la sesión de control, y también se ha interesado por las previsiones del Gobierno regional respecto al veto parental. "No están moviendo ni un solo dedo para evitar que el veto parental se aplique (en la Comunidad)", ha opinado Gómez Perpinyá, que ha acusado al PP de llevar diez años "desvalijando" la educación pública madrileña. Además, el portavoz ha esgrimido durante su intervención varios preservativos y ha dicho que Vox los ve como una "amenaza comunista".

En su respuesta a Más Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha insistido en rechazar cualquier problema de adoctrinamiento en las aulas de la Comunidad de Madrid, donde, ha dicho, siempre se ha impartido educación sexual y se ha respetado la voluntad de los padres a la hora de elegir centro educativo. "Dejen la política fuera de las aulas", ha insistido la presidenta, algo que también le había dicho previamente a Vox.