Urkullu asegura que aún no ha decidido la fecha de las elecciones y lamenta que se "juegue" con este asunto

Urkullu, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha reiterado que, según los plazos legales, la "horquilla" para la fecha en la que podrían celebrarse los comicios comienza el 5 de abril.

"Yo no he fijado un día, he hablado desde cuándo hasta cuándo podrían ser", ha afirmado, en referencia a las afirmaciones que efectuó este pasado miércoles, cuando situó el periodo de tiempo en el que podrían celebrarse los comicios entre el 5 de abril y el 22 de octubre.

El lehendakari ha asegurado que aún no tiene "tomada" la decisión sobre cuál será el día de las elecciones, dado que este es un asunto sobre el que es necesario realizar una reflexión "con fundamento".

"NOS RETRATAMOS TODOS"

Urkullu, que ha afirmado que la hora de tomar una decisión lo hará "pensando en el bien de Euskadi", ha lamentado que algunos partidos políticos lleven "jugando" con la idea de un posible adelanto electoral desde el año pasado. "Aquí nos retratamos todos", ha afirmado.

El lehendakari ha explicado que él se ha limitado a plantear una "horquilla" de fechas, dado que las elecciones se han de celebrar obligatoriamente este mismo año. Por ese motivo, ha lamentado que haya quien pretenda dar a entender que ha sido él quien ha "fijado" ya una fecha concreta para los comicios.

Urkullu también se ha referido al hecho de que este pasado martes sometiera a consulta, en el seno del Consejo de Gobierno, la posibilidad de un adelanto de los comicios, que en principio -si no se produce tal adelanto_habrían de celebrarse en septiembre u octubre.

La reflexión efectuada en torno a este asunto en el Consejo de Gobierno puede ser interpretada como el primer trámite que, según la Ley de Gobierno, ha de cumplimentar el lehendakari para convocar las elecciones.

No obstante, Urkullu no ha confirmado si la consulta realizada este pasado martes a sus consejeros constituye o no dicho trámite. "Es absolutamente normal que, en un Consejo de Gobierno, se reflexione sobre la situación", se ha limitado a afirmar.

En la misma línea, ha destacado que dicha consulta "no es nada más que una reflexión", y que el Ejecutivo "seguirá trabajando con normalidad". Urkullu, que en todo caso no ha descartado que los comicios sean el 5 de abril, ha afirmado que cuando adopte una decisión será "transparente" y la dará a conocer.