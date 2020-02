Protege tus pulmones y elige una buena mascarilla anticontaminación para ir en bici

Los vehículos de dos ruedas, como las motocicletas o las bicis, son muy cómodos para conducir por ambientes urbanos y en pequeños trayectos diarios, pero también tienen sus desventajas. Al no tener un habitáculo cerrado, el aire que se respira al ir sentado en su sillín es directamente el de la calle, incluidas las partículas que flotan en él.

Por eso, es indispensable proteger los pulmones cuando se circula con este tipo de vehículos. Una de las mejores herramientas para filtrar el aire y mejorar su calidad cuando llegue a tu sistema respiratorio son las mascarillas antihumo o anticontaminación. Además, si te gusta salir a correr por tu ciudad pero esta tiene elevados niveles de contaminación en el aire, también podrás darles un segundo uso.

Este tipo de máscaras cubren nariz y boca, y se sujeta alrededor de la cabeza con una goma. En su interior, contienen un filtro que depura el aire y reduce la nocividad del mismo. Su uso conlleva varios beneficios, entre los que destacan la disminución de la exposición a las partículas en suspensión y la reducción de sus efectos adversos, además de la protección de las vías respiratorias para mejorar la capacidad respiratoria y circulatoria.

¿Cómo elegir la mejor mascarilla?

Para seleccionar la mascarilla anticontaminación que mejor se ajuste a tus necesidades, es primordial conocer, primero, el nivel de partículas que hay en el aire de tu ciudad y de qué tipo son. También es importante buscar dentro del tipo de deporte o vehículo utilices, sea moto, bici o patinete o para correr al aire libre.

Una vez que tengas claros estos dos aspectos, la mascarilla que elijas deberá estar catalogada según la normativa europea, que las clasifica en tres categorías FFP diferentes: la 1 (polvo y sustancias atóxicas), la 2 (polvo, humo y aerosoles) y la 3 (añade protección contra virus, bacterias y hongos).

Por otro lado, los filtros se clasifican con letras que identifican la sustancia contra la que protegen. Así, los mejores filtros para su uso en ciudad serían los A (gases de origen orgánico), los E (óxidos ácidos) y los CO (monóxido de carbono). Depende del uso que vayas a hacer de la máscara, puede que un filtro de carbón activo sea suficiente.

Y por último, hay que saber que las mascarillas de tipo quirúrgico desechables no funcionan contra la contaminación, ya que no ajustan lo suficiente y no incorporan ningún tipo de filtro. Si estabas pensando en adquirir una de esas, mejor que revises el resto de opciones que ofrece el mercado.