Puig i Maroto acorden impulsar l'economia i l'ocupació

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, van acordar ahir reforçar la col·laboració institucional i desenvolupar projectes conjunts que contribuïsquen a generar riquesa, ocupació i major benestar en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

En una trobada, que va tindre lloc en el Palau de la Generalitat, Puig i Maroto van coincidir a conjuminar esforços en tres sectors fonamentals per a l'activitat: el turisme, el comerç i la indústria.

TURISME

Tots dos dirigents polítics van marcar un full de ruta cap a la desestacionalització i l'increment de la rendibilitat en el sector. En eixe sentit, les dues Administracions col·laboraran en el desenvolupament de la intel·ligència turística i en la promoció del producte turístic de la Comunitat, amb especial èmfasi en les destinacions llunyanes, a través de la coordinació entre Turespaña i Turisme Comunitat Valenciana.

COMERÇ

El president i la ministra van acordar incrementar el suport a la internacionalització de les empreses valencianes, especialment de les pimes. Maroto va destacar el suport de l’ICEX (Espanya Exportacions i Inversions) a Cevisama, la fira internacional de la ceràmica, a través d'una missió que ha traslladat a Fira València a més d'un centenar de professionals d'arquitectura i periodistes de vint-i-set països, que tenen l'oportunitat de conéixer a València el gran aparador del sector ceràmic espanyol.

També s'incrementarà la col·laboració entre l’ICEX i l’Institut Valencià de Competitivitat (Ivace) en sectors com l'agroalimentari, tèxtil, calçat, automoció, moble, joguet o el biotecnològic.

INDÚSTRIA

Puig i Maroto van situar la política industrial com a prioritat per a aquesta legislatura. Així, la secretaria general d'Indústria i l’Ivace abordaran, de manera conjunta i coordinada, actuacions en àmbits com la Indústria 4.0, la modernització d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics o les indústries de l'automoció i electrointensiva. El teixit industrial aporta el 19,4% del PIB de la Comunitat.

La ministra, en la fira Cevisama

Reyes Maroto va visitar ahir Cevisama, on es va comprometre a “reactivar molt prompte” una taula de treball amb els fabricants de taulells i productes ceràmics per a dissenyar “un full de ruta a mitjà i llarg termini” que incloga les seues reivindicacions, entre elles un Pacte d'Estat per la Indústria. “El Govern ha posat el clúster ceràmic en la seua agenda”, va dir.