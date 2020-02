Mujica: "Dicen que hay menos pobres y no se dan cuenta de que el mundo es mucho más rico"

20M EP

El expresidente de Uruguay José Mujica ha destacado que no se puede comparar la pobreza "matemáticamente" ya que se trata de un concepto histórico y social: "por ejemplo, el hecho de tener un televisor hace años sería impensable para el más rico y hoy en día, hasta un pobre puede tenerlo, pero eso no significa que no siga siendo pobre". "Dicen que hay menos pobres y no se dan cuenta de que el mundo es mucho más rico", ha explicado Mujica.