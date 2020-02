La organización del Mes de la Danza renuncia a la edición de 2020 al no poder "asumir más adelantos" económicos

20M EP

La directora artística y de producción del festival Mes de Danza, María González Vidal, ha anunciado este miércoles que la XXVII edición del evento, que habría de celebrarse entre finales de octubre y principios de noviembre de este año, "no tendrá lugar" al no poder afrontar la entidad promotora "más adelantos inasumibles". Según la entidad, las administraciones, especialmente el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, no responden a "los plazos necesarios de organización, de ejecución y de pagos" de las ayudas comprometidas.