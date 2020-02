El Centro municipal de Rekalde acogerá los viernes del mes de febrero la VIII edición de la Muestra de Teatro de Humor

Según ha informado el Consistorio, la muestra incluye cuatro propuestas escénicas de humor para público adulto, que comenzarán a las 19.30 horas. La entrada será libre con invitación, a recoger desde una hora antes del espectáculo en el propio centro, con un máximo de dos por persona.

La programación teatral se abrirá este viernes, 7 de febrero, con el espectáculo "Juntos", un solo de la payasa francesa Fanny Giraud, un número en torno a la búsqueda de la felicidad, la fiesta, el vacío, la soledad y la relación con los otros que tiene como protagonista a Sofía. La actriz y formadora Fanny Giraud es una apasionada del arte del payaso, ámbito en el que trabaja desde hace más de una década.

La segunda sesión de teatro, prevista para el día 14, correrá a cargo de la compañía hispano-argentina Jimena Cavalletti que ofrecerá el espectáculo cómico-musical, "Mecha Show You". Desde el humor total y la tontería máxima, este número habla del éxito y el fracaso, del peso que tiene en nuestras vidas buscar la constante aprobación exterior. "Estar en el aire triunfal como si esa fuera la única condición en la que podemos compartir con otras personas, y las frustraciones fuera, que no se vean, en off. Tanta presión hace que la Mecha se encienda y explote", ha explicado el Consistorio.

En la siguiente cita, el 21 de febrero, llegarán al escenario de Rekalde dos compañías conocidas en la escena local, como son Kamikaz Kolektiboa eta Ttak Teatroak y Pez Limbo con sendos espectáculos en euskera.

Los primeros presentarán "Agur eta dolore", pieza breve ganadora del premio "Kriseilu Saria" 2019 a obras de teatro de pequeño formato concedido por el Pabellón 6, y que muestra a dos mujeres ante la creación, sus miedos, y propone una reflexión sobre cómo hacer frente a esos miedos y esas dudas existenciales para avanzar. Por su parte Pez Limbo ofrecerá su espectáculo de humor corrosivo "Homo Amabilis".

La Muestra de Teatro de Humor concluirá el día 28 con el espectáculo "Reflexiones de mujeres al borde del abismo" de la compañía andaluza Las Mamarrachas. Dos excéntricas amigas amantes de la vida cotidiana, las pipas y los cotilleos del barrio conversan, discuten y reflexionan en la puerta de sus casas, sobre su condición de mujer en la sociedad actual.

Poco a poco descubren que tienen el poder de cambiar el rumbo de sus vidas y van a hacer todo lo que esté en sus manos por conseguirlo. Hablan de soledad, de acoso, de identidad, de su sexualidad, de amor y desamor.