El alcalde asegura que el Ayuntamiento trabajará para que la visita nocturna a la Mezquita "no esté en riesgo"

En una rueda de prensa, junto al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y el delegado del Gobierno regional en la provincia, Antonio Repullo, Bellido ha dicho que no cree que se tengan que interrumpir las visitas al monumento, aunque ha subrayado que "los convenios hay que firmarlos con todos su informes y demás", de modo que "se va a intentar arreglar la situación buscando precisamente que no se pongan en riesgo las visitas".

De este modo, ha precisado que se van a iniciar "los trámites para incorporar los informes que sean necesarios para que la Junta de Gobierno Local pueda ratificar el contenido del convenio, porque lo que interesa es que la visita nocturna a la Mezquita-Catedral se pueda seguir haciendo y dotar de seguridad jurídica a esta situación".

Así, ha transmitido "mensajes de tranquilidad", en el sentido de que "desde el Ayuntamiento no se va a discutir en ningún caso las visitas nocturnas, porque es un elemento turístico de primer orden que sirve para aumentar las pernoctaciones en la ciudad", a la vez que "se va a hacer lo posible para salvar administrativamente el expediente, iniciando la ratificación o lo que se tenga que hacer", ha aseverado.

PETICIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Mientras, ha detallado que "todo esto surge" después de encontrarse el gobierno local con "una petición del Defensor del Pueblo, en la que se solicita oficialmente información al Ayuntamiento respecto al convenio firmado, concretamente el expediente completo del convenio a petición de un particular desde el mandato anterior".

Además, ha apuntado que la Oficina del Defensor del Pueblo llega un momento en el que considera que "se estaba casi obstaculizando su trabajo, porque no tenía la información", cuando "el problema no era que no se le quisiera dar, sino que por mucho que se buscaba el expediente no aparecía", ha aclarado Bellido, quien ha agregado que "después de unos meses de búsqueda se localizó lo único que había, un convenio firmado".

Ante esta situación, que, a su juicio, "sorprende", porque "tenía que haber expediente previo, que lo aprobara algún órgano de gobierno y lo último es la firma", se solicitó un informe a la asesoría jurídica sobre "la situación en la que se encuentra" dicho documento y con ello "contestar al Defensor del Pueblo".

Al respecto, el primer edil ha relatado que "la asesoría entiende que no hay expediente y al no haber expediente es nulo de pleno derecho el convenio", algo que "se traslada al Defensor del Pueblo", sobre el que Bellido ha dicho desconocer qué actuación realizará.

En cuanto a la postura de la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, al defender que lo firmado es "un acuerdo de cooperación", Bellido ha expresado que "se le puede llamar como se quiera, pero es un convenio y lo tiene que aprobar alguien", a lo que ha agregado que "hay que ser serios en la gestión".