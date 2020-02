El difícil momento de Alba Carrillo

La vida le dio una segunda oportunidad. Jugó a ganar pero perdió. Alba Carrillo está atravesando un momento más que complicado en el terreno profesional. Aunque su paso por la última edición de Gran Hermano VIPsupuso un gran estímulo en su trayectoria, las declaraciones que ha realizado posteriormente le han generado más de un problema.

Parece no entender que no puede morder la mano que le da de comer. Y mucho menos considerarse imprescindible en tertulias o debates. De hecho, el espectador ya ha comprobado que Alba no ha regresado a Ya es mediodía, donde ejercía de colaboradora.

Explican a 20Minutos que tendrá difícil regresar en las mismas condiciones. Son muchas las veces que Alba ha traspasado las líneas rojas y en Mediaset no están dispuestos a seguir aguantando a una contertulia que, cuando le asfixia la vida, arremete contra todo sin importarle las consecuencias. Tendrá que ganarse nuevamente la confianza de quienes apostaron por ella y demostrar que ese pronto adherido a su personalidad es cosa del pasado.

En el terreno personal, la relación con el presentador Santi Burgoa –que destapó este diario en exclusiva- va viento en popa. Son muchos los encuentros que mantienen y ya han compartido su primera fotografía juntos en las redes sociales. Eso sí, no todo son alegrías.

Este periódico ha podido saber, además, que recientemente ha conocido la sentencia sobre el hijo que tiene en común con el expiloto Fonsi Nieto. Una situación desagradable que lleva tiempo preocupando y ocupando a la modelo. Sea como fuere, lo único cierto es que tendrá que seguir luchando para mantener intacta la sonrisa y la entereza.