'València', en majúscules en l'Hemisfèric per a ser reconeguda internacionalment

L'objectiu és que servisca de plataforma de promoció i projecció especialment en xarxes socials com Instagram, on València destaca per ser una de les ciutats espanyoles més esmentades.

Amb les lletres de 'VALÈNCIA', el lloc seguirà com a reclam turístic per a despertar l'interés de residents i visitants, ja que la zona frontal de l'Hemisfèric és de fàcil accés i trànsit, ressalta el consistori en un comunicat.

Cada peça compta amb il·luminació LED en tot el seu perímetre, amb el que l'encès anirà sincronitzat amb la resta de corporis de la Ciutat de les Arts i les Ciències, emplaçament recognoscible a nivell nacional i internacional.

De fet, una fotografia de les Arts i les Ciències va guanyar el concurs internacional de fotografia arquitectònica Art of Building. La instantània de Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, que convertia l'obra de Santiago Calatrava en un peix en reflectir-se sobre la làmina d'aigua, va competir amb més de cent imatges de tot el món.

Les huit lletres són majúscules dissenyades en tres dimensions, amb 180 centímetres d'altura i 40 d'amplària cadascuna. Ocupa 10,8 metres de superfície longitudinal, d'acord a les pautes de la resta de corporis de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Estan fabricades d'acord amb l'estètica i arquitectura icònica del complex, amb fibra de vidre i resines especials per a ambients agressius. El conjunt de lletres disposa d'ancoratges perquè es puguen desmuntar en funció de les necessitats d'ocupació.

ELS MILLORS INFLUENTS, ELS VIATGERS

"Els millors prescriptors o influents en matèria turística són els propis viatgers que mostren en les seues xarxes imatges que ajuden a visibilitzar ciutats que acaben reconeixent-se internacionalment", ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, qui ha visitat la instal·lació amb l'edil de Turisme, Emiliano García.

En definitiva, el nou corpori "reforça la marca de la ciutat, que rep cada any dos milions de visites i que amb aquesta iniciativa va a tindre major presència en Instagram", ha augurat el també responsable d'Internacionalització.

Aquesta iniciativa s'inclou en el conveni de col·laboració entre Cacsa (Ciutat de les Arts i les Ciències) i la Fundació Turisme València (ara Fundació Visit València) per a promocionar i visibilitzar València a través de la imatge d'aquest complex arquitectònic, cultural i d'entreteniment.