Ambrosio (PSOE) defiende el acuerdo para continuar la visita nocturna a la Mezquita hasta agosto de este año

En una rueda de prensa, la socialista ha dicho que "sorprende" el informe jurídico publicado en esta jornada y que considera nulo el acuerdo firmado en agosto de 2018 con el Cabildo para las visitas nocturnas a la Mezquita-Catedral, cuando "la visita nocturna no se ha interrumpido desde agosto de 2018 gracias al acuerdo de cooperación que se firmó entre el Ayuntamiento y el Cabildo Catedral", ha señalado.

Ambrosio ha insistido en "el concepto de acuerdo de cooperación, porque lo que se había hecho hasta ese momento tenía la vigencia de un convenio de colaboración que se firmó en el año 2006, un convenio que en las fechas próximas a su expiración se denunció de manera unilateral por parte del Cabildo Catedral".

Ante esa situación, la edil ha comentado que "no se daban las condiciones para iniciar una nueva negociación para un convenio", pero "la prioridad era salvar y evitar que el espectáculo nocturno dejara de poder ser uno de los pocos atractivos que existen en esta ciudad en horario nocturno", ha declarado.

En este sentido, ha subrayado que "había que evitar a toda costa que desapareciera de la agenda cultural esa actividad, porque los elementos negativos y la repercusión sobre el sector del turismo y de la cultura eran muchos".

Tras expresar que "la mayor de las sorpresas es quién hace la petición del informe a la asesoría jurídica y en qué fecha se hace", ha afirmado que "en el último párrafo se dice que 'el documento examinado ni es un convenio de los regulados en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ni contiene obligaciones con cargo del Ayuntamiento, y, en caso de que hubiese sido un convenio, sea tramitado por la regla y con los requisitos de la ley'".

De este modo, ha remarcado que "lo que se firmó en su día no es un convenio, sino un acuerdo de cooperación", algo que, en palabras de la portavoz del PSOE, "salva sólo y exclusivamente la continuidad del espectáculo nocturno".

LAS POSIBILIDADES DEL GOBIERNO

Así, ha apuntado que ante lo conocido en esta jornada "el gobierno municipal tiene distintas posibilidades, como denunciar mañana mismo este acuerdo de cooperación y decirle al Cabido Catedral que dentro de su voluntad no está la continuidad del espectáculo nocturno de la Mezquita-Catedral, y en paralelo buscar otra fórmula o ponerse a negociar un convenio de colaboración, que está expirado desde julio de 2018".

Además, ha aseverado que "no es incompatible la continuidad del acuerdo de cooperación hasta agosto de 2020 con el inicio de un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Cabildo Catedral", de forma que "no existe ninguna dificultad", ha abundado, para insistir en que "no es un documento que tenía que haber pasado por la Junta de Gobierno Local, porque es un acuerdo de cooperación".

Igualmente, la edil ha aclarado que el Consistorio "nunca" ha vendido entradas, ni de la visita nocturna a la Mezquita-Catedral, ni de la visita diaria, sino que desde la página web municipal "se redirigía a una empresa comercializadora".

Asimismo, ha asegurado que "en este acuerdo de cooperación se establece con mucha claridad que habiendo renunciado ya, porque el convenio que establecía esa comercialización expiró en julio de 2018, y no existiendo una relación comercial entre el Ayuntamiento y el Cabildo, sí se solicitó al Cabildo, y aparece como una de las cláusulas dentro del acuerdo de cooperación, la apertura en un horario mayor del Patio de los Naranjos", algo que "también era una petición del sector hotelero", ha apostillado.

También, ha declarado que "el Cabildo ha estado muy cómodo durante todo este tiempo" tras una situación "grave" como era darle continuidad o no a la visita nocturna, a la vez que ha insistido en que "ésto no es incompatible con el inicio de una negociación para la redacción de un convenio de colaboración que establezca cuáles son las futuras normas de relación entre el Ayuntamiento y el Cabildo Catedral".

Entretanto, Ambrosio se ha mostrado "sorprendida", porque, a su juicio, "es un episodio más de la tónica general a la que nos tiene acostumbrados el gobierno municipal de trabajar, pero trabajar para seguir haciendo oposición a la oposición".