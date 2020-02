Dani Martín responde a las críticas por su tatuaje de un pene en el brazo: "No he venido a este mundo a caer bien"

Dani Martín, nacido en San Sebastián de los Reyes, Madrid, hace 42 años, ha sido el foco de la polémica esta semana, tras publicar en su cuenta de Instagram una historia en la que anunciaba su último tatuaje, un pene de pequeño tamaño en uno de sus brazos.

Su actitud siempre ha sido, al menos de cara al público, la de un hombre impulsivo y que no hace caso a las críticas. Sin embargo, tras los numerosos mensajes recibidos alegando que ya es demasiado mayor para hacerse ese tipo de tatuajes, el cantante no ha podido callarse y abrió un hilo en Twitter.

Comenzó escribiendo el mensaje que había recibido por parte de un supuesto fan: "Vuelve Dani! Me parece bien que hagas lo q te dé la gana, a los adolescentes les flipa la canción a los de tu edad y que te llevamos toda la vida siguiendo no. Este tipo de bobadas (tatuaje obsceno) a los 25 vale a nuestra edad no. Sigue tu rumbo".

El nuevo tatuaje de Dani Martín. DANI MARTÍN / INSTAGRAM

El mensaje proseguía con su discurso de que se centrase en no hacer ciertas cosas que no concuerdan con su edad, concluyendo con un "no dejes que el personaje se coma al verdadero Dani".

La contestación del artista fue directa y clara. "Hago y he hecho lo que me apetece... Yo no soy perfecto, ni hago lo que los demás quieren, no he venido a este mundo a agradar, ni a caer bien, hago lo que me sale, este disco me ha salido del corazón, tatuarme un pene me ha salido del corazón".