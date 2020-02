Presentan un proyecto pionero de 'electrolineras' para que los taxis sean no contaminantes

Según ha informado la confluencia en una nota de prensa, el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, ha criticado que esta propuesta haya estado "dando vueltas" tres años por los despachos del Ayuntamiento "pese a que se financia a través de ayudas europeas y el 20 por ciento restante lo podrían asumir los taxistas si se les diera la explotación de la publicidad de las marquesinas".

Cambril ha recordado que en el último pleno municipal pidió al alcalde de la ciudad, Luis Salvador, que recibiera a la Gremial del taxi y que el encuentro finalmente se va a producir el próximo miércoles, en el que la organización profesional presentará el proyecto para que se incluya en los próximos presupuestos municipales.

"Necesitamos una ciudad con una gran almendra central, desde Cervantes hasta Severo Ochoa, y peatonalizada, donde los vehículos contaminantes no tengan acceso y para ello es conveniente transitar con el objetivo de que taxis, buses, vehículos de limpieza, emergencia y carga y descarga sean no contaminantes", ha expresado el portavoz.

Cambril ha resaltado que "Granada tiene que tomarse en serio el problema de la contaminación porque somos la tercera ciudad de España con peor calidad del aire y eso afecta a nuestra salud".

Por su parte, el secretario de la Gremial del taxi de Granada, Nino López, ha mostrado el compromiso de su sector con el medioambiente y recordado que el 50 por ciento de la flota son vehículos híbridos, "aunque seguimos contaminando y nos gustaría no hacerlo".

"No tenemos coches eléctricos porque no hay una infraestructura que nos dé apoyo pero, si la hubiese, en un plazo de cinco años, el 100 por cien de los 560 vehículos que conforman la flota de taxis de Granada podrían ser no contaminantes", ha subrayado.

Según ha explicado el portavoz de la Gremial, si se lleva a cabo este proyecto, Granada sería la primera ciudad española en contar una red de cargadores eléctricos y 'electrolineras' que "podrían hacer que el 100 por cien de la flota de taxis de nuestra ciudad fuese no contaminante".

Según el proyecto presentado por Podemos-IU y la Gremial este miércoles, las paradas de taxi de Kinépolis, Isabel la Católica, Neptuno, Serrallo y PTS contarían con marquesinas y placas fotovoltaicas, con un coste de 27.000 euros por estación.

En Estación de Autobuses, Chana, Triunfo, Hacienda, Suizo, Palacio de Congresos y Avenida Dílar sólo habría cargadores eléctricos, intervención presupuesta en 12.000 euros por cada emplazamiento, mientras que en la sede de la gremial del taxi se instalaría una gran 'electrolinera', cuyo coste ascendería a 87.000 euros, que permitirá cargar los coches en un periodo menor de tiempo.

El coste total de la ejecución de este proyecto ascendería a 310.000 euros y sería financiado con fondos europeos hasta en un 80 por ciento, a través de la Agencia Andaluza de la Energía.