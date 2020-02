Miguel, hijo de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburguer, lo deja con su novia tenista

Aunque no es el más popular de los nueve hijos conocidos de Julio Iglesias, Miguel Alejandro empieza a ocupar los primeros titulares de la crónica social. El joven, de 21 años en la actualidad, salió este pasado verano de su anonimato, después de acompañar a su madre y actual esposa del cantante, Miranda Rijnsburguer, a la Madrid Fashion Week. Y no lo hizo solo: se dejó ver junto una joven rusa que presentó como su novia y a la que rápidamente se comparó con su cuñada Anna Kournikova, pues también se dedica al tenis.

Sin embargo, el amor parece no haberles durado mucho. La revista ¡Hola! acaba de anunciar en exclusiva que el mayor de los cinco hijos de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburguer ha dejado a Danielle Obolevitch y hablan, incluso, de los motivos que podrían haberles empujado a tomar caminos separados. Según la revista, como la joven estudia en la universidad de Pensilvania –donde, también, desarrolla su carrera deportiva– y Miguel Alejandro vive y trabaja en Miami, la distancia se ha convertido en un gran problema que no han podido salvar.

No obstante, por el momento no se ha pronunciado ninguna de las partes, por lo que es posible que todo se trate de un rumor o de que no sea una ruptura irreversible.

Parecido con Enrique Iglesias

Miguel es, posiblemente, uno de los hermanos que más se parece a Enrique, el más conocido de todos los Iglesias Preysler. Quizá, por ello, es inevitable comparar la relación del joven con la del cantante, quien también está casado con una tenista, Anna Kournikova, y con quien tiene mellizos, Lucy y Nicolás, quienes son, a día de hoy, los auténticos protagonistas de la cuenta de Instagram de su padre.

Cabe destacar que Miguel Alejandro siempre había soñado con ser productor musical, como su hermano Enrique. Sin embargo, hace poco empezó a trabajar en la multinacional ONE Sotheby's International Realty, donde sigue desempeñando su labor a día de hoy y donde comparte oficio con la madre de su ya exnovia.