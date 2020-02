La Llei del Joc segueix la seua marxa en Corts després del rebuig a l'esmena a la totalitat del PP

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha justificat la necessitat de comptar amb una nova llei perquè l'actual, de l'any 1988, està "desfasada i obsoleta", i ha subratllat l'alarma social que provoca el joc en l'actualitat. Segons ha dit, espera que amb les millores que es puguen introduir durant la tramitació parlamentària el text veja la llum amb el màxim consens possible.

El diputat del PP Rubén Ibáñez s'ha referit precisament a eixos canvis que s'introduiran via esmenes i ha assegurat que amb les més de 200 presentades el text va a canviar "de principi a fi", començant pel propi nom de la llei. Segons ha destacat, eixes aportacions podrien haver sigut introduïdes en el projecte que presenta el Consell, però "haurien d'haver passat per filtres jurídics" que "no haurien passat".

Per açò, ha lamentat que s'introdueixen canvis "per la porta de darrere", la qual cosa suposa "un parany i no dona seguretat jurídica". Ibáñez ha recalcat que si la llei, com està plantejada, fora aprovada, no regularia "gens, ni distàncies, ni el pla contra la ludopatia", i "l'únic benefici seria per a les empreses de les escurabutxaques, que ara poden expandir-se tot el que vullguen".

El socialista José Muñoz ha emmarcat les esmenes parcials presentades en el treball parlamentari i ha apuntat que el PP se centra en eixa qüestió perquè no té un posicionament polític sobre el tema. Li ha estès la mà i li ha advertit que si volen seguir "en la trinxera" s'equivoquen.

Ferran Martínez (Unides Podem) ha incidit en la necessitat de frenar l'"epidèmia" de la ludopatia amb una llei "exigent", Graciela Ferrer (Compromís) ha recordat l'"alarma social" que existeix davant aquest problema que considera sanitari, Ruth Merino (Cs) ha admès compartir amb el PP que no proporciona seguretat jurídica però ha mostrat el seu rebuig a retornar la llei al Consell, i Rebeca Serna (Vox) ha apuntat que hi ha aspectes correctes i uns altres que han de ser modificats en la tramitació.

CRÍTIQUES DEL PP

En la seua esmena, els 'populars' explicaven que encara que la llei vigent actualment data de l'any 1988 i ha d'actualitzar-se a l'entorn actual, no comparteixen els principis i l'esperit del nou text, que "crea un marc legal que no garanteix el principi de seguretat jurídica".

"Posa de manifest que el Consell manca d'un criteri transversal per al sector en el seu conjunt i contempla moltes mesures que suposen una profunda planificació del sector, la inclusió de la qual no ha sigut precedida del diàleg i consens amb els actors implicats", agrega el PP, que creu que el Consell "imposa una norma que no reflecteix ni les necessitats i demandes socials, ni les sectorials".

Al seu juí, tampoc respon "a les pròpies expectatives generades en la seua pròpia exposició de motius quant al joc responsable, suposa un augment desmesurat de la pressió fiscal sobre el sector del joc i les apostes" i contempla "una relaxació del règim sancionador sense arguments ni anàlisis que la sustente".

En definitiva, l'esmena subratlla que es tracta d'un text imposat pel Consell que manca d'una interlocució clara amb els actors principals del sector afectat, elaborat d'esquena a les necessitats de la societat, que aprofundeix en la càrrega fiscal i no combat els seus incompliments amb un règim sancionador coercitiu ni concorde a la tributació a l'alça prevista".

Tampoc s'aborda, per al PP, "una de les verdaderes finalitats de la llei, un programa de prevenció contra la ludopatia, la protecció de la salut i el consum que ajude i protegisca als qui es veuen atrapats per les apostes".