Isabel Marco: "No podemos esperar a que se vacíen los pueblos porque no llegan recursos para una vida digna"

Tras Quiero ser agua, la alcorisana Isabel Marco consolida su carrera en solitario con la presentación de Nada será igual, su segundo trabajo desde que comenzara a crear música sin el grupo de rock Insolenzia hace dos años.

¿Cómo nace Nada será igual? Llevaba de carrera en solitario con un disco anterior que se titulaba Quiero ser agua, y Nada será igual surge a raíz de mi embarazo, crecieron juntos. Me quedé embarazada y las canciones fueron surgiendo a la vez. El tema que da título al disco, Nada será igual, está dedicado a mi hijo, y es el que dio el pistoletazo de salida a esta explosión compositiva que terminó en este CD que ya es una realidad.

isabel marco La artista (37) pasa su infancia en Teruel, donde desarrolla un arraigo al mundo rural que estará muy presente en su música. Al terminar Magisterio de Educación Especial, se licencia en Psicopedagogía y empieza a compaginar su carrera artística con la docencia, primero en el grupo Insolenzia y, desde 2018, en solitario.

¿De qué habla el primer single, Desde el cristal? Es un llamamiento a esas cosas que vemos a través de una pantalla, de un cristal, que puede ser el de la televisión, el de una tableta o el de los teléfonos móviles. Vemos situaciones que quizá por verlas mediante un cristal no somos conscientes de su gravedad. También busco abrir los ojos a lo que estamos viendo: guerras, los incendios en Australia... Debemos remover conciencias, comprender lo que está ocurriendo y movernos para conseguir un cambio.

El proceso de composición, ¿cómo ha sido? Me gusta componer en casa, tranquila, con la guitarra acústica. Me gustan mucho Janis Joplin o Patti Smith, y en el terreno del rock nacional siempre me ha gustado Extremoduro, aunque se alejan de la línea de trabajo que llevo ahora, que es un poco más... estilo cantautor que dirían ahora, pero soy rockera por naturaleza.

¿Qué le gustaría provocar en los oyentes? Según la canción, pero siempre me gusta remover conciencias y que la gente conozca el lugar en el que vive y que hay mucho por hacer. También quiero mostrar a las personas de ciudad la vida en el mundo rural. Es un poco un canto a la vida en el pueblo y a la naturaleza.

"Me gustaría mostrar a la gente de ciudad cómo es la vida en el mundo rural"

Respecto al mundo rural, ¿qué mensaje quiere hacer llega? Que hay otro tipo de vida y que no solo está la vida en las ciudades, aunque es igualmente legítima. De cara a los políticos, me gustaría transmitir que estamos ahí, que existimos. Nuestras necesidades también deben ser cubiertas, no podemos esperar a que se vacíen los pueblos porque no llegan recursos para una vida digna y completa como la de cualquier persona que viva en la ciudad.

Entonces, ¿cree en la música como medio para el cambio social? Yo creo que sí, la música es un medio fundamental para remover conciencias y que la gente sienta dentro el mismo quemar interior que podemos tener los compositores y las compositoras, que tenemos ganas de gritar a los cuatro vientos esas cosas que nos parecen en cierto modo injustas o que queremos que cambien. Y es una manera de hacer llegar esos mensajes muy potente, porque la música y la cultura están ahí para comunicar, que es lo que tenemos que hacer. Y que llegue, cuanto más lejos mejor.

¿Qué cambia al trabajar en solitario? Que las canciones son siempre lo que yo quiero, no hay que ponerse de acuerdo para sacar un tema a gusto de más personas. Para mí es una ventaja, pues puedo tratar asuntos que llevo dentro, más personales, temas presentes en mi vida y de la cotidianidad.

La gira empieza en breve, ¿cómo será la puesta en escena? Seguiré haciendo acústicos, aunque no iré sola en todos los conciertos y me acompañará el pianista Alfredo González. Y también voy a hacer conciertos en el escenario con toda la banda, en eléctrico.