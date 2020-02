El Foro Provincial de la Inmigración crea grupos de trabajo sobre los jóvenes extutelados, vivienda y empleo

Ahumada ha destacado "el impulso que se ha dado con el nuevo Gobierno a este Foro, ya que no se reunía desde abril de 2016. Es una pena que una herramienta tan eficaz para trabajar por la integración real de la población migrada no fuese utilizada por el Gobierno anterior".

En la reunión, según ha detallado la directora general, "se han formado tres grupos para fomentar e impulsar la integración de estas personas, dedicados al empleo, la vivienda y los menores extutelados". Estas tres materias son las principales problemáticas que se encuentran los migrantes que viven en Sevilla, tal y como han expuesto en el Foro tanto las entidades sociales como los sindicatos y las asociaciones empresariales.

"Esperamos que en la siguiente convocatoria que será al final de año tengamos datos y un diagnóstico de estos problemas y nos trasladarán una propuesta de mejora. En la medida de lo posible, tanto la Administración como las entidades nos hemos comprometido en llevarlas a cabo", ha asegurado Ahumada.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha remarcado que "tras cuatro años sin convocarse, el Foro nace con el impulso de ser un verdadero cauce de debate con la participación de todas las administraciones y todos los entes sociales y económicos".

"Es un espacio de escucha de los agentes implicados, y de aquí van a salir medidas que en algunos casos se podrán implementar desde la Junta y en otros casos las elevaremos al Gobierno, por ser de su competencia, como las cuestiones relativas al empleo o la tramitación de la documentación", ha añadido Sánchez.

De hecho, el empleo es una de los temas sobre los que más se ha debatido en la reunión porque "la falta de documentación, por las trabas administrativas derivadas de la Ley de Extranjería, impiden que estas personas estén regularizadas y que no puedan acceder a un trabajo. Y si no tienen un puesto de trabajo ni recursos económicos no pueden acceder a la vivienda", como ha detallado la responsable de Coordinación de Políticas Migratorias.

El Foro Provincial de la Inmigración de Sevilla cuenta con la participación de más de una veintena de miembros representantes de diferentes administraciones públicas, sindicatos, organizaciones empresariales, y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de la inmigración y la interculturalidad.

Entre sus principales funciones se encuentran las de mejorar la gestión de la diversidad, facilitar el diálogo y la comunicación entre la población inmigrante y la sociedad de acogida; formular propuestas y recomendaciones para promover desde las administraciones la integración social y conocer los programas y actividades que llevan a cabo los organismos públicos en esta materia.

A su vez, se ocupa de promover estudios e investigaciones sobre inmigración y presentar propuestas para profundizar en la integración de estas personas y en la mejora de la gestión de la diversidad derivada de este fenómeno. Este órgano de debate y participación fomenta también la actuación en la lucha contra el racismo y la xenofobia y favorece con iniciativas propias la mejora de las relaciones interétnicas y la difusión de las distintas culturas presentes en Andalucía.