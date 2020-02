Selena Gomez lanza su propia línea de maquillaje, 'Rare Beauty'

El 2020 ha empezado muy bien para Selena Gomez. Su disco Rare ha sido un éxito tanto en ventas como en las plataformas de streaming y sus vídeos acumulan millones de visualizaciones.

Después de una relación tormentosa con Justin Bieber, la cantante se ha desprendido de toda la piel que no era suya para superar su crisis emocional y renacer cual ave fénix.

Con tantos cambios vitales que le han salido tan bien, no es raro que haya querido lanzarse al mundo de la cosmética porque, todo lo que toca, lo convierte en oro. Su nueva línea se llamará Rare Beauty, en clara referencia a su último álbum, y estará disponible este año.

Así lo ha anunciado Selena Gomez en Instagram: "He estado trabajando en este proyecto especial durante dos años y puedo decir oficialmente que vamos a lanzar Rare Beauty en tiendas Sephora este verano en Norteamérica", contó la cantante. "Queda mucho por compartir y no puedo esperar", añadió en la publicación en la que compartió también un vídeo como adelanto de su marca.

"Ser extraordinario va de estar cómodo contigo mismo. He parado de intentar sentirme perfecta, solo quiero ser yo misma. Creo que Rare Beauty puede ser algo más que una firma de belleza. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros y que comencemos a aceptar nuestra propia individualidad y que somos únicos. No te define una foto, un 'me gusta' o un comentario. Rare Beauty no va de cómo otros te ven, va sobre cómo te ves a ti mismo", explica Selena en el vídeo.

En la grabación se puede percibir que va a componer la colección con pintalabios nudes y rosas, bases de maquillajes ligeras o iluminadores, entre otros. Aunque por desgracia, todavía no hay fecha prevista para que llegue a España.