El Govern es compromet a incorporar les reclamacions del sector ceràmic en un Pacte d'Estat per la Indústria

Així ho ha assegurat durant la seua visita a la 38 edició de la Fira Internacional Cevisama, en Fira València, després de mantindre una reunió amb el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (Ascer), Vicente Nomdedéu.

Maroto ha recordat que quan el Govern va aprovar les directrius generals de la nova indústria el passat mes de març, ja va incloure el pacte d'estat, i ara que la legislatura ja ha arrancat espera que es puga "treballar en el Congrés per a fer realitat un pacte d'estat tan necessari per a aquest país i per a industrialitzar Espanya".

Al seu juí, aquest acord "va a donar tranquil·litat a tots sobre el full de ruta a seguir" i el sector ceràmic, "que sens dubte necessita un impuls", serà una "referència". De fet, s'ha compromès a "reactivar" una taula de treball amb el sector "que es va parar pel bloqueig polític" amb una nova reunió "molt ràpid" a Madrid.

Maroto s'ha mostrat "convençuda" que després d'eixa trobada es podran incorporar les reclamacions del sector en un full de ruta a mitjà i llarg termini per a seguir sent competitius". El context global és "complex" però "comptem amb les millors empreses", ha ressaltat.

"El Govern ha posat el clúster ceràmic en la seua agenda i això és molt important perquè el sector necessita un acompanyament que no tenia, així que esperem poder avançar en eixe treball", ha manifestat.

ASCER, "MOLT ESPERANÇADA" DESPRÉS DE LA REUNIÓ AMB LA MINISTRA

Per la seua banda, el president d'Ascer, Vicente Nomdedéu, ha eixit "molt satisfet" de la reunió amb la ministra, una trobada que ha qualificat de "molt gratificant i molt esperançador". "L'any passat eixim una miqueta desil·lusionats de la reunió però enguany hem eixit molt il·lusionats", ha insistit.

Per a Nomdedéu resulta fonamental és que s'haja tornat a "restablir la nostra agenda" amb una taula de treball "continuada en el temps" i atés que existeixen moltes qüestions que no depenen solament del departament d'Indústria i Comerç, la ministra els ha oferit treballar "en simbiosi" amb altres ministeris com són els de Sanitat, Medi ambient, Treball o Hisenda, ha valorat. La cita, calcula que podria ser el mes d'abril.