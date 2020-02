Gómez (PSPV) sobre el processament de Fuset: "En circumstàncies semblants, hem pres les nostres decisions"

Així s'ha pronunciat Gómez aquest dimecres durant la presentació del cartell de 'València' en la Ciutat de les Arts i les Ciències, on també s'ha referit a les paraules d'aquest dimarts del secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, qui va afirmar que el seu partit no és "qui" per a "obligar o dir-li a altres partits allò que han de fer", però va recordar que en el cas dels socialistes el seu Codi Ètic obliga a apartar els càrrecs processats i així ho van fer en casos amb el de l'exalcalde d'Alacant Gabriel Echávarri.

Gómez també ha criticat l'"ànsia de l'oposició de buscar sempre el PSOE quan hi ha qualsevol conflicte". Així, ha subratllat que els socialistes no van a "establir el llistó ètic de la resta de partits". "Nosaltres tenim el nostre codi ètic i ja està", ha manifestat.