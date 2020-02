El PP exigeix a Oltra que "es posicione" sobre el processament de Fuset i trie entre "l'ètica i l'aritmètica"

Així ho ha afirmat Catalá en els passadissos de les Corts a preguntes dels mitjans sobre la situació de l'edil després del rebuig de la secció quarta de l'Audiència Provincial de tots els recursos contra l'orde de processament. Fuset s'asseurà en el banc dels acusats per l'accident mortal en el muntatge de les graderies per als concerts de la Fira de Juliol de Vivers de 2017.

La 'popular' ha advertit que, "segons la interlocutòria de l'Audiència Provincial, hi ha un informe de l'Invassat (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball), que depèn de la Conselleria d'Economia de Rafa Climent, de Compromís, que avala la tesi "que, d'haver-se pres les mesures de seguretat, no s'hauria produït la defunció".

Aquest informe "acredita la relació de causalitat entre la defunció del treballador i la prevaricació administrativa que va cometre l'Ajuntament". Per tant, "ara s'entén menys la postura immobilista d'Oltra en no exigir responsabilitats polítiques i mediàtiques a Fuset per una cosa que han acreditat negre sobre blanc els informes de l'Invassat", ha subratllat Catalá.

Ha recordat que "Oltra va dir que, entre l'aritmètica i l'ètica, ells es quedaven amb l'ètica, quan exigia responsabilitats a l'alcalde d'Alacant del PSOE" Gabriel Echávarri, condemnat per prevaricació administrativa en el 'cas Comerç'". "No sé si hui ho recorda i pensa el mateix", ha recalcat.