Alumnas e investigadoras de la Universidad de Navarra difunden el papel de la mujer en la ciencia

Ponencias de reconocidas investigadoras, una exposición de pósteres y una proyección sobre la neurocientífica Marian Diamond serán algunos de los eventos organizados para divulgar y reivindicar el papel de la mujer, ha destacado el centro académico en un comunicado.

Según ha explicado, los eventos comenzaron este martes con la ponencia 'Las matemáticas son bellas', impartida por la matemática Ujué Etayo, graduada en Matemáticas, doctora en Ciencia y Tecnología e investigadora en el Instituto de Análisis y Teoría de Números de la Technische Universität Graz. La experta destacó que esta disciplina, a pesar de ser desconocida, "mueve el mundo" y que, "como todas las cosas bellas, no entiende de género".

La segunda conferencia, 'La humanidad necesita ciencia y la ciencia necesita investigadoras', correrá a cargo de Biola María Javierre, antigua alumna de Biología y Bioquímica de la Facultad de Ciencias. Tendrá lugar el 11 de febrero a las 13.00 horas en el salón de actos del Edificio de Ciencias. "Biola personaliza aspectos que nos parecen muy importantes: pasión por la ciencia, espíritu de colaboración e interés por las personas", ha destacado María Iraburu, vicerrectora de la Universidad de Navarra.

La doctora Javierre -reconocida recientemente entre las 100 mujeres líderes de España- contará a los asistentes su historia personal, desde su trayectoria universitaria, los retos profesionales, las dificultades y oportunidades que se le han presentado en su carrera profesional, y su etapa como líder del grupo de investigación en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona.

Asimismo, del 10 al 14 de febrero se realizará una exposición de pósteres de mujeres científicas, en colaboración con el Museo de Ciencias; y el 11 de febrero este museo proyectará a las 19.00 horas 'My Love Affair with the Brain: The Life and Science of Dr. Marian Diamond', película ganadora de '#LabMeCrazy! Science Film Festival', que recoge la biografía de la neurocientífica Marian Diamond.

Las actividades organizadas por la Universidad de Navarra con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia están dirigidas a todos los públicos, pero especialmente a las mujeres y niñas científicas.

"A fecha de hoy en España las catedráticas en áreas de ciencias son solo un 21% del profesorado en esa categoría. En algunas áreas, como las tecnológicas, un aumento de ese porcentaje es aún más difícil por el escaso número de niñas interesadas. Por ello, esta jornada está también dirigida a ellas, para que tengan una visión más real de qué es la ciencia y la tecnología, a través de actividades y testimonios", ha resaltado Iraburu.

En esta línea, desde 'Women for Science and Technology' se pretende "despertar nuevas vocaciones científicas y apoyar el desarrollo de la mujer en la carrera científica".

"Debería ser más fácil, tanto para hombres como para mujeres, tener una dedicación a la ciencia que no les impida desarrollar otras dimensiones importantes de su vida, como la atención a la familia. Por ejemplo, carreras profesionales más flexibles, ayudas para la carrera científica después de la maternidad o de una excedencia para cuidar a un padre enfermo", ha señalado la doctora Iraburu.

El grupo 'Women for Science and Technology' reúne a alumnas de grado, doctorandas, investigadoras, profesoras y científicas de la Universidad de Navarra que organizan actividades divulgativas dirigidas a la visibilización de las mujeres científicas a través de videos, exposiciones, conferencias, programas de formación y visitas a centros de investigación nacionales e internacionales.