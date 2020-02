Rodríguez Uribes dice haber vivido "como una pérdida personal" el fallecimiento de Cuerda y avanza un posible homenaje

"He venido como ministro de Cultura y Deporte a dar el pésame a sus hijas. Ha sido una pérdida enorme de un cineasta total, casi como el título de una de sus películas, y yo además he sido siempre un gran seguidor de su cine y lo he vivido también como una perdida personal", ha reconocido el ministro a su llegada en declaraciones a los medios.

"Queda su legado, queda su obra, que a mi juicio es una de las grandes obras de nuestro cine de las últimas épocas; no solo 'Amanece que no es poco', las películas previas ('El bosque animado', 'La lengua de las mariposas') tienen una carga de profundidad y valores de convivencia que son muy necesarios también en nuestro país", ha añadido.

Para el ministro, Cuerda -que falleció este martes en Madrid a los 72 años de edad- "era también capaz de reunir a los mejores". "'Amanece que no es poco' no es solo una película surrealista con unos diálogos inteligentes y maravillosos sino que además los actores y las actrices son grandes actores y actrices de la historia del cine español. Lo he sentido mucho y estamos pensando en hacer un homenaje", ha concluido.